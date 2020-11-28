Старт тура в УПЛ, рейтинг сборной, компромисс в Барселоне. Главные новости за 27 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 27 ноября

11-й тур УПЛ открывал матч между "Львовом" и "Мариуполем". Гости довольно быстро открыли счет (на 12-й отличился Сикан), а затем закрепили преимущество (Мишнев). Во втором тайме Очеретько забил третий мяч в ворота Костыка. "Львов" сумел ответить лишь одним результативным ударом - отличился Михоби. Победа позволила "Мариуполю" подняться на пятую строчку в турнирной таблице.

После поражения от Польши и Германии, а также после неудачи со Швейцарией сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА на 24-е место. Сине-желтых опередила Австрия, которая, напомним, будет соперником Украины на Евро-2020. Лидирует же сборная Бельгии, далее следуют Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

Собственно, эта информация сообщалась и раньше, но на основе собственных подсчетов. Теперь это уже официально. Украина попала во вторую корзину вместе со Швейцарией, Уэльсом, Польшей, Австрией, Сербией, Турцией, Словакией и Румынией. То есть эти команды сине-желтым наверняка не выпадут. В первой корзине собраны: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Италия, Нидерланды, Хорватия и Дания. Будет сформирована десять групп, победители которых получат путевки на Мундиаль. Еще три сборные определит плей-офф между теми, кто займет второе место.

Поражение в Лиге Чемпионов не могли пройти бесследно. "Шахтер" делил 16/17 место с "Порту", ​​однако уступив "Боруссии" опустился на 19-ю строчку, пропустив вперед "Рому" и "Аякс". "Динамо" опередила "Аталанта", которая на неделе обыграла "Ливерпуль". Киевляне пока 32-е. "Заря" пока остается 100-й. Еще одна победа позволит луганчанам серьезно продвинуться в рейтинге.

Игроки Барселоны согласились на понижение зарплаты

Переговоры между клубом и футболистами продолжались фактически с начала пандемии. Сначала согласилось четверо, сейчас "Барселона" объявила, что все игроки идут на такой шаг. Каталонскому клубу удастся сэкономить 122 млн евро, хотя планировалось, что эта сумма составит 190 млн.

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал в интервью итальянским СМИ о том, что его агент вел переговоры с представителями "Наполи" относительно будущего перехода. Впрочем, он также отметил, что есть и другие клубы, которые хотели бы его подписать. У Матвиенко в конце сезона заканчивается контракт, он может покинуть "Шахтер" как свободный агент. Николай однако заявляет, что не планирует сейчас решать свое будущее, а хочет сосредоточиться на игре.