Победа Динамо, осечки Ювентуса и Реала, золото Григорчука. Главные новости за 28 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 28 ноября

Полтавчане предстали в нетипичном для себя образе - почти не атаковали, и в защите позволяли киевлянам немало. Уже на 14-й минуте Цыганков открыл счет, а перед перерывом Вербич закрепил преимущество. Еще один мяч отменил ВАР. Во втором тайме у "Динамо" было несколько хороших возможностей, чтобы оформить разгром, но в итоге все завершилось со счетом 2:0. Киевляне таким образом сохранили лидерство в турнирной таблице.

Преимущество бело-синих, как и прежде, составляет один балл. Хотя могло и увеличиться, ведь горнякам никак не удавалось забить первый мяч в ворота команды Йовичевича. Ничья 0:0 держалась до 88-й минуты, пока не отличился Тете. Еще в одном матче дня "Александрия" и "Рух" сыграли в нулевую ничью, хотя львовяне более получаса играли в большинстве после удаления Бондаренко. "Рух" до сих пор без побед в УПЛ, "Александрия" - шестая.

В десятом туре АПЛ "Ливерпуль" приехал в гости к "Брайтону" и сыграл вничью, пропустив гол с пенальти на 90 + 3-й минуте, назначенный после подсказки от видеоассистента. Красные вышли на первое место, но их может опередить "Тоттенхэм", если одолеет "Челси" сегодня. "Манчестер Сити" поднялся со второй половины турнирки на восьмое место, разгромив "Бернли" 5:0. Героем встречи стал Рияд Марез, у которого хет-трик. "Эвертон" на своем поле проиграл "Лидсу" 0:1.

Команда Зидана не может победить в чемпионате Испании уже в трех матчах подряд. На этот раз "Реал" уступил "Алавесу" 1:2. Второй гол стал следствием ошибки Куртуа, который ошибся при передаче и позволил сопернику забить в пустые ворота. Осечкой воспользовался "Атлетико", который увеличил отрыв до шести очков. Матрасники обыграли "Валенсию" благодаря автоголу.

В Германии играют девятый тур. "Боруссия" из Дортмунда неожиданно проиграла "Кельну" на своем поле - 1:2. Таким образом прервалась невероятная результативная серия Эрлинга Холанда, насчитывавшая семь матчей. А вот "Бавария" разобралась со "Штутгартом" - 1:3. Левандовский забил свой 12-й мяч от начала чемпионата. Соперник "Шахтера" по группе ЛЧ "Боруссия" из Менхенгладбаха разгромила "Шальке", который безнадежно осел на последнем месте.

В центральном матче тура "Сассуоло", который до этого был главным преследователем "Милана", принимал "Интер". И команда де Дзерби провалилась. Уже на четвертой минуте Санчес открыл счет, затем был автогол, а во втором тайме Гальярдини поставил точку - 0:3. "Интер" догнал "Сассуоло" по очкам и опередил по дополнительным показателям. Между тем, "Ювентус" без Криштиану Роналду не смог обыграть скромный "Беневенто" - 1:1. Туринцы сейчас пятые "Аталанта" вообще проиграла "Вероне" 0:2.

Вопрос, кто получит золото в чемпионате Беларуси, должен было решиться в последнем туре. БАТЭ, чтобы сохранить первое место, нужно было обыграть "Динамо" из Минска Леонида Кучука, но борисовцы с этим справились - ничья 0:0. Осечкой должен был воспользоваться солигорский "Шахтер", который после Юрия Вернидуба возглавил Роман Григорчук. Горняки дважды проигрывали, но смогли отыграться, а на 90 + 2-й забили победный гол и стали чемпионами. Интересно, что Роман Иосифович выигрывает чемпионат уже третьей страны - ранее он побеждал в Латвии и Казахстане. Прошлогодний чемпион "Динамо" Брест в итоге занял четвертое место. С командой попрощался Артем Милевский.