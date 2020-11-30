Разгромы от Зари, Барсы и Наполи, новый лидер Первой лиги. Главные новости за 29 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 29 ноября

Команда Виктора Скрипника приехала в гости к "Минаю". Первый тайм завершился без голов, а вот сразу после перерыва луганчане взялись за дело. Кочергин открыл счет, Иванисеня удвоил преимущество "Зари", а еще через две минуты Гладкий оформил разгром. Команда Василия Кобина хотя бы голом престижа ответить не смогла. Победа позволила "Заре" подняться на восьмое место в турнирной таблице.

Черниговцы играли в гостях с "Колосом". Уже в начале игры Лысенко реализовал пенальти за гол, назначенный за попадание мяча в руку игроку "Десны". Однако еще в первом тайме команда Рябоконя сравняла аналогичным образом. После перерыва северяне забили второй гол - классный удар удался Конопле, однако система ВАР просигнализировала арбитру, что еще в начальной фазе атаки у другого игрока "Десны" была игра рукой. В итоге - 1:1. "Десна" - четвертая, "Колос" отстает на один балл.

Команда из Петрово принимала "Олимпик". На 16-й минуте Ситчинава воспользовался ошибкой голкипера дончан Бетима Альими и забил первый мяч. В начале второго тайма косовский вратарь второй раз ошибся и пропустил курьезный гол от Бартуловича. В дополнение "Олимпика" еще и не везло - дважды мяч попадал в каркас ворот. Лишь на последних секундах Шахаб смог реализовать пенальти. 2:1 - "Ингулец" впервые в чемпионате победил и обошел в турнирной таблице "Минай" и "Днепр-1".

Во втором по рангу дивизионе состоялись три матча последнего в 2020 году тура. "Агробизнес" на выезде сумел переиграть житомирское "Полесье" 1:3 и вышел на первое место. Для команды с Волочиска это седьмая победа подряд! В центральном поединке тура "Верес" одолел "Оболонь" благодаря автоголу Майданевич. Ровенчане уходят на перерыв вторыми, при этом имея на игру меньше, чем "Агробизнес". Еще в одном матче "Альянс" победил "ВПК-Агро" 1:3.

Победитель матча "Челси" - "Тоттенхэм" возглавлял бы турнирную таблицу чемпионата Англии. Аристократы значительно больше атаковали, но взломать оборону шпор им так и не удалось - ничья 0:0. Этот результат позволил команде Жозе Моуриньо вернуться на первое место - "Тоттенхэм" имеет одинаковое количество очков с "Ливерпулем", но лучшую разницу забитых и пропущенных. МЮ тем временем героически обыграл "Саутгемптон": проиграв первый тайм 2: 0, после перерыва команда Сульшера забила трижды. Дубль на счету Кавани, который победный гол провел на 90 + 2-й. "Арсенал" терпит очередную неудачу - на этот раз поражение от "Вулвз" 1:2.

Каталонцы принимали в 11-м туре Ла Лиги "Осасуну" и забили четыре сухих мяча. Особенно эффектными получились удары Гризманн и Месси. Победа позволила "Барселоне" подняться на седьмое место. Отставание от лидера составляет десять очков, но есть две игры в запасе. Лидер - "Реал Сосьедад" - сыграл вничью с "Вильярреалом", который, напомним, идет третьим в турнирной таблице.

В Серии А "Милан" справился с "Фиорентиной". Результат был определен еще в первом тайме, когда забили Романьола и Кэсси. Россонери оторвались от ближайшего преследователя на пять очков. Игра между "Наполи" и "Ромой" была посвящена памяти Диего Марадоны, который выступал в Неаполе. И команда Гаттузо эффектно расправилась с соперником - 4:0 (Инсинье, Руиз, Мартинес, Политано). "Наполи" пока пятый.