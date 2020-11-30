Результаты матчей УПЛ, АПЛ, Ла Лиги и Серии А. Главные новости за 29 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРазгромы от Зари, Барсы и Наполи, новый лидер Первой лиги. Главные новости за 29 ноября
"Заря" обыгрывает "Минай", ничья "Колоса" и "Десны", а также победа "Ингульца", но и это не все наши новости на сегодня. А что там в Первой лиге, чемпионате Англии, Ла Лиге и Серии А? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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