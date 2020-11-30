Победы Динамо и Шахтера, дикая VAR, рекорд Григорчук, наш ответ Фати? ТаТоТаке №195
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбирают очередной тур УПЛ: разные победы "Динамо" и "Шахтера", алогичность арбитров в Коваливке, возрождение Зари, страдания Руха, новая надежда украинского футбола.
Кроме того в выпуске – определяем самую футбольную область Украины, сыпем шокирующем инсайдом об арендованных Шахтера и раскрываем занавес конфликта Сенькива и Козловского. Поехали!
- Центральный матч разочаровал
- "Ворскла" – это проблема
- Любимое Спиваковского: разбор голов
- Леднев – топчик
- В удалениях виноват зимний футбол
- Главный актив "Ворсклы" теряет разум
- Интриги за вторую позиция не будет
- Игра в Днепре тоже разочаровала
- Шокирующий инсайд об арендах "Шахтера"
- Сенькив у доски
- Аномальная статистика
- Довбик спасет "Шахтер"?
- Спор: Тайсон - красавец?
- Таланта "Днепра-1" хочет "Лейпциг"
- "Шахтер" спасло чудо
- И "Днепр-1", и Шахтер больше не хотят играть в футбол
- "Заря" наконец ожила?
- "Заре" дальше не платят
- Абсурд или логичность арбитров в Коваливке?
- Первая победа "Ингульца" в УПЛ
- Один львовский пациент еще дышит
- А "Рух" ничто не спасает
- Самая футбольная область Украины
- Кто чемпион: Вернидуб или Григорчук?
- Эксклюзив Григорчука
- Как Сенькив уволился из-за Козловского
- Итоги ШоТоТаке
- Новое задание
- Ставка от Сенькива
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Источник:ТаТоТаке
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