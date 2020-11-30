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Победы Динамо и Шахтера, дикая VAR, рекорд Григорчук, наш ответ Фати? ТаТоТаке №195

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Победы Динамо и Шахтера, дикая VAR, рекорд Григорчук, наш ответ Фати? ТаТоТаке №195
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбирают очередной тур УПЛ: разные победы "Динамо" и "Шахтера", алогичность арбитров в Коваливке, возрождение Зари, страдания Руха, новая надежда украинского футбола.

Кроме того в выпуске – определяем самую футбольную область Украины, сыпем шокирующем инсайдом об арендованных Шахтера и раскрываем занавес конфликта Сенькива и Козловского. Поехали!

  • Центральный матч разочаровал
  • "Ворскла" – это проблема
  • Любимое Спиваковского: разбор голов
  • Леднев – топчик
  • В удалениях виноват зимний футбол
  • Главный актив "Ворсклы" теряет разум
  • Интриги за вторую позиция не будет
  • Игра в Днепре тоже разочаровала
  • Шокирующий инсайд об арендах "Шахтера"
  • Сенькив у доски
  • Аномальная статистика
  • Довбик спасет "Шахтер"?
  • Спор: Тайсон - красавец?
  • Таланта "Днепра-1" хочет "Лейпциг"
  • "Шахтер" спасло чудо
  • И "Днепр-1", и Шахтер больше не хотят играть в футбол
  • "Заря" наконец ожила?
  • "Заре" дальше не платят
  • Абсурд или логичность арбитров в Коваливке?
  • Первая победа "Ингульца" в УПЛ
  • Один львовский пациент еще дышит
  • А "Рух" ничто не спасает
  • Самая футбольная область Украины
  • Кто чемпион: Вернидуб или Григорчук?
  • Эксклюзив Григорчука
  • Как Сенькив уволился из-за Козловского
  • Итоги ШоТоТаке
  • Новое задание
  • Ставка от Сенькива

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В статье: Роман Григорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) VAR ТаТоТаке Фати
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Источник:
ТаТоТаке

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