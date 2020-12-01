Новый транслятор еврокубков в Украине и матчи Первой лиги. Главные новости от 30 ноября
А также мотивационная часть решения УЕФА по матчу Швейцария - Украина и игры в АПЛ, Ла Лиге и Серии А
UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 30 ноября
Megogo выиграла тендер на трансляцию матчей еврокубков (ЛЧ, ЛЕ, Лига конференций) на 2021-2024 годы. Сумма тендерного предложения победителя была рекордной для Украины - между 20 и 30 млн евро. Основным конкурентом Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv. Сообщается, что и другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, такие, как "Воля - Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1+1" проявили значительный интерес к тендеру, но не смогли раскошелиться на покупку пакета.
"Металлист 1925" в гостях
УАФ получила разъяснение дисциплинарного комитета УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украине в матче Лиги наций с Швейцарией (0:3). В нем детально обозначено, почему УЕФА принял именно такое решение. В частности, речь идет и также о том, что УАФ должна была предвидеть возможность полной замены команды в случае необходимости после позитивных тестов в Германии.
На Чемпионате Европы 60-летний специалист продолжит работать с Бундестим. В официальной заявлении сказано, что наставник выполнил главную цель - сохранил место в дивизионе А Лиги Наций, а также оставил Германию в первой корзине во время жребия отбора к ЧМ-2022. Йоахим получил поддержку со стороны федерации и пообещал максимально хорошо подготовить сборную к Евро-2020.
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Неожиданно на своем поле "Лестер" проиграл одному из аутсайдеров чемпионата "Фулхэму". Лукман и Кавалейру забивали за лондонцев в первом тайме. "Лисы" сделали все возможное, чтобы отыграться, намного больше атаковали и создали с десяток хороших моментов, но смогли забить только раз. Барнс отличился на последних минутах встречи. А также в понедельник
"Эйбар" с "Бетисом" на его поле сыграл в своем любимом стиле – без мяча, но с интенсивным прессингом и острыми контратаками. С одиннадцати ударов шесть попали в створ, а два стали результативными. Заслуженная трудовая победа гостей - 0:2. А вот в Серии А
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