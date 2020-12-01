Новый транслятор еврокубков в Украине и матчи Первой лиги. Главные новости от 30 ноября

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 30 ноября

Стал известен новый официальный транслятор еврокубков в Украине

Megogo выиграла тендер на трансляцию матчей еврокубков (ЛЧ, ЛЕ, Лига конференций) на 2021-2024 годы. Сумма тендерного предложения победителя была рекордной для Украины - между 20 и 30 млн евро. Основным конкурентом Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv. Сообщается, что и другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, такие, как "Воля - Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1+1" проявили значительный интерес к тендеру, но не смогли раскошелиться на покупку пакета.

Четыре матча Первой лиги состоялись в понедельник

"Металлист 1925" в гостях обыграл "Ниву" 2:1 и обошел "Оболонь", первую часть сезона харьковчане завершили на пятом месте. А также "Волынь" в гостях справилась с "Кремнем" - опять же 2:1. Но самую уверенную победу добыл "Николаев", разгромив "Кристал" 6:0. Подробнее о матчах Первой лиги можно узнать здесь .

Известна мотивационная часть решения УЕФА по матчу Швейцария - Украина

УАФ получила разъяснение дисциплинарного комитета УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украине в матче Лиги наций с Швейцарией (0:3). В нем детально обозначено, почему УЕФА принял именно такое решение. В частности, речь идет и также о том, что УАФ должна была предвидеть возможность полной замены команды в случае необходимости после позитивных тестов в Германии.

Йоахим Лев продлил соглашение со сборной Германии

На Чемпионате Европы 60-летний специалист продолжит работать с Бундестим. В официальной заявлении сказано, что наставник выполнил главную цель - сохранил место в дивизионе А Лиги Наций, а также оставил Германию в первой корзине во время жребия отбора к ЧМ-2022. Йоахим получил поддержку со стороны федерации и пообещал максимально хорошо подготовить сборную к Евро-2020.

Два последних матча 10-го тура сыграли в АПЛ

Неожиданно на своем поле "Лестер" проиграл одному из аутсайдеров чемпионата "Фулхэму". Лукман и Кавалейру забивали за лондонцев в первом тайме. "Лисы" сделали все возможное, чтобы отыграться, намного больше атаковали и создали с десяток хороших моментов, но смогли забить только раз. Барнс отличился на последних минутах встречи. А также в понедельник "Вест Хэм" обыграл "Астон Виллу" 2:1 . Тут не повезло бирмингемцам, не забили они пенальти, а затем арбитры отменили спорный гол в компенсированное время.

Состоялись игры и в чемпионатах Испании и Италии