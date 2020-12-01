Монзуль рассудит матч Лиги Европы
Украинка дебютирует в Еврокубках
Екатерина Монзуль впервые рассудит матч Лиги Европы Гент - Слован. До этого она обслуживала матч Лиги наций.
Украинке будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрилецкая, а четвертым рефери станет Денис Шурман.
Матч Гент – Слован состоится в четверг, 3 декабря.
Напомним, что за Гент играет Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.
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Комментарии (14)
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