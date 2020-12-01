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Монзуль рассудит матч Лиги Европы

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(1 голосов)

Украинка дебютирует в Еврокубках

Монзуль рассудит матч Лиги Европы
Новина українською

Екатерина Монзуль впервые рассудит матч Лиги Европы Гент - Слован. До этого она обслуживала матч Лиги наций.

Украинке будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрилецкая, а четвертым рефери станет Денис Шурман.

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Матч Гент – Слован состоится в четверг, 3 декабря.

Напомним, что за Гент играет Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.

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В статье: Лига Европы Гент (Бельгия) Слован (Братислава) Гент Екатерина Монзуль
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Комментарии (14)
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Динамо-машина (Киев)
01.12.2020 в 16:10
В рамках программы про гендерное равенство от чмошников из УЕФА. Кто виноват, что у нас почти все судьи-мужики судят шо пе.ди.ки, и лишь мужиковатая Мозуль выглядит на их фоне более уверенно.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 16:17
Більш-менш впевнено, коли Ахмет забашляє.
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0
0
alenka.pakhomova
01.12.2020 в 16:19
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- bit.do/resoo
0
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мы за динамо (киев)
01.12.2020 в 16:08
тільки не давайте їй парабеллум
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0
0
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kotigorok (Чернігів)
01.12.2020 в 16:04
Караван бреше, а собака свистить (кожні 30 секунд). Та біжить до ВАРу в ЧУ на 5 хвилин через кожні 10 хвилин.
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
01.12.2020 в 15:51
собаки брешуть а караван іде. Що б не говорили, але коли вона на полі то вона не боїться міняти свої рішення.. На відміну тих, хто ніби має яйця.
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 15:42
Скільки любителів кунінлінгуса по-харківськи проявилося!)
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+1
-4
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Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 15:45
А твоё лизание кицьки, это по какому?
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+2
-3
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Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 15:35
Гордитесь, что с Украины будет лучший рефери!!!! А то опять голубчики повылазили гнать на Катюху, мол она им не подчиняется((((( бу, бу, бу.....
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+4
-2
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
01.12.2020 в 15:21
К вагончику с ВАР нужно дополнительное питание подвести
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+3
-5
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Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 15:39
Ракомпробитич, ты такой тупенький, что все что ты пишешь, это полный отстой. Лучше ругайся, так как при этом ума особо и ненадо!
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+3
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 15:20
Мабуть вилучить Безуса вже на 3-й хвилині.
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+4
-4
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Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 15:36
Мабуть в тебе вилучили трохи того грецького горішка, що в голові?!
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Jovan Markoski
01.12.2020 в 15:39
Чмокасса в своем репертуаре.
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