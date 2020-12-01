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Цыганык: Права на трансляцию ЛЧ и ЛЕ на 3 года стоили около 10 млн

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Цыганык: Права на трансляцию ЛЧ и ЛЕ на 3 года стоили около 10 млн
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Журналист Игорь Цыганык высказался о победе Megogo в тендере на право трансляции Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2021 на три года.

К этому все шло. Потому что платное телевидение - есть платное телевидение, люди должны понимать, что футбол во всем мире развивается, главную прибыль получают за то, что зрители платят за возможность посмотреть футбол. Мegogo строят структуру платного футбола, для них принципиально закрыть всю платную аудиторию. Они готовы были бы купить весь УПЛ, если бы он продавался, и заплатить серьезные деньги.

Я сомневаюсь, что они заплатили именно ту сумму, о которой идет речь в Интернете. Разве что переплатили, потому что это слишком большие деньги. В предыдущие годы права на ЛЧ и ЛЕ стоили около 10 млн на три года. Перед этим было немного дороже, но это был период сразу после войны, после того упал рынок.

УЕФА относится к падению очень просто - есть два конверта и выбирают тот, где предложение лучше. Там нет никакой коррупции. А Megogo хочет закрыть на себе футбольную аудиторию, для них это просто бизнес.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы телетрансляции Игорь Цыганык Megogo
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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alenka.pakhomova
01.12.2020 в 16:20
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ts0y (Чернигов)
01.12.2020 в 16:05
Права на показ включают в себя и матчи прошлых сезонов или нет?
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winter (Berlin)
01.12.2020 в 16:12
якщо повний пакет, то так.
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ts0y (Чернигов)
01.12.2020 в 16:14
Нужно было более конкретно спросить)) Футболы 1,2,3 смогут показывать ретро матчи ЛЧ ЛЕ в сезоне 21-24 или нет?
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