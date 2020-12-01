Женская сборная Украины обыграла Черногорию и пробилась в плей-офф отборочного раунда Евро-2020
Провалил старт отбора, украинки все-таки смогли занять второе место в группе
Женская сборная Украины провела свой последний матч в отборочной группе к Евро-2022. Соперниками украинок были черногорки.
Для того, чтобы занять проходное 2-е место в группе, подопечным Натальи Зинченко нужно было обыграть соперниц и надеяться, что немотивированные немки, которые уже обеспечили себе первое место в группе, не дадут себя обыграть ирландкам.
Игра на Оболонь Арене вышла тяжелой – под мокрым снегом команды в самом начале первого тайма обменялись голами, хотя в целом много моментов и не создали.
После перерыва украинки начали наседать и играя в большинстве, после удаления в составе соперниц, все-таки добились своего, забив победный гол на 74-й минуте.
2:1 украинки обыграли Черногорию, а немки со счетом 3:1 одолели ирландок. Таким образом, наша сборная заняла второе место в группе, и ждет результатов в других группах, так как учитывая показатели в группе, сыграет еще и два стыковых матча в начале 2021 года.
Напомним, что в финальную стадию турнира квалифицируются три лучших обладателя вторых мест в группах, а оставшиеся три путевки в плей-офф разыграют еще 6 команд, которые заняли вторые места.
Украина – Черногория 2:1
Голы: Басанская (5 пен), Кунина (74) – Джокович (6)
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