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Шахтер - Реал, о возможных трансферах Динамо, МEGOGO vs ТК Футбол. ТаТоТаке №196

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Шахтер - Реал, о возможных трансферах Динамо, МEGOGO vs ТК Футбол. ТаТоТаке №196
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив шокированы второй победой "Шахтера" над "Реалом". Хотя и спорят - это сенсация точно пойдет на пользу "горнякам"? Кроме того в выпуске - инсайды из лагерей "Динамо" и "Шахтера", информация о революции на украинском спортивном телевидении и анализ Первой лиги.

  • Жесткий баттл ведущих: "Шахтер" все равно умер?
  • После баттла - брутальный спор
  • Стартовый состав - шок
  • Почему Коваленко крутой
  • "Реал" - сплошная проблема
  • "Шахтеру" страшно фартило
  • Мораес = Фьюри
  • Легче с "Реалом", чем с "Рухом"
  • Тайсону снова интересен футбол
  • "Реал" - главный клиент Дентиньо
  • Инсайд от Сенькива
  • Гол переломал игру
  • Почему Коваленко очень крутой
  • И Матвиенко
  • А статистика печальная
  • Почему "Шахтер" проигрывает "Боруссии" 0-10, но разбивает Реал?
  • Турнирка - ад
  • Мегого забрал еврокубки. Футболы - всьо?
  • Неизвестно, будут ли Футболы показывать Серию А
  • Хвост от поляков
  • Кочергин и Назаренко подходят "Динамо"?
  • Первая лига - дно. Определяем фаворитов
  • Итоги ШТТ и новое задание
  • Ставка от Сенькива

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке Михаил Спиваковский Андрей Сенькив
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Источник:
ТаТоТаке

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