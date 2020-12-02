Шахтер - Реал, о возможных трансферах Динамо, МEGOGO vs ТК Футбол. ТаТоТаке №196

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив шокированы второй победой "Шахтера" над "Реалом". Хотя и спорят - это сенсация точно пойдет на пользу "горнякам"? Кроме того в выпуске - инсайды из лагерей "Динамо" и "Шахтера", информация о революции на украинском спортивном телевидении и анализ Первой лиги.

Жесткий баттл ведущих: "Шахтер" все равно умер?

После баттла - брутальный спор

Стартовый состав - шок

Почему Коваленко крутой

"Реал" - сплошная проблема

"Шахтеру" страшно фартило

Мораес = Фьюри

Легче с "Реалом", чем с "Рухом"

Тайсону снова интересен футбол

"Реал" - главный клиент Дентиньо

Инсайд от Сенькива

Гол переломал игру

Почему Коваленко очень крутой

И Матвиенко

А статистика печальная

Почему "Шахтер" проигрывает "Боруссии" 0-10, но разбивает Реал?

Турнирка - ад

Мегого забрал еврокубки. Футболы - всьо?

Неизвестно, будут ли Футболы показывать Серию А

Хвост от поляков

Кочергин и Назаренко подходят "Динамо"?

Первая лига - дно. Определяем фаворитов

Итоги ШТТ и новое задание

Ставка от Сенькива