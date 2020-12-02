Шахтер - Реал, о возможных трансферах Динамо, МEGOGO vs ТК Футбол. ТаТоТаке №196
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив шокированы второй победой "Шахтера" над "Реалом". Хотя и спорят - это сенсация точно пойдет на пользу "горнякам"? Кроме того в выпуске - инсайды из лагерей "Динамо" и "Шахтера", информация о революции на украинском спортивном телевидении и анализ Первой лиги.
- Жесткий баттл ведущих: "Шахтер" все равно умер?
- После баттла - брутальный спор
- Стартовый состав - шок
- Почему Коваленко крутой
- "Реал" - сплошная проблема
- "Шахтеру" страшно фартило
- Мораес = Фьюри
- Легче с "Реалом", чем с "Рухом"
- Тайсону снова интересен футбол
- "Реал" - главный клиент Дентиньо
- Инсайд от Сенькива
- Гол переломал игру
- Почему Коваленко очень крутой
- И Матвиенко
- А статистика печальная
- Почему "Шахтер" проигрывает "Боруссии" 0-10, но разбивает Реал?
- Турнирка - ад
- Мегого забрал еврокубки. Футболы - всьо?
- Неизвестно, будут ли Футболы показывать Серию А
- Хвост от поляков
- Кочергин и Назаренко подходят "Динамо"?
- Первая лига - дно. Определяем фаворитов
- Итоги ШТТ и новое задание
- Ставка от Сенькива
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- Ювентус - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
- Шахтер пишет историю, печальный конец Горняка-Спорт. Главные новости от 1 декабря
- Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура
- Шахтер – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...