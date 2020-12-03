Поражение Динамо, покер Жиру и травма форварда Шахтера. Главные новости за 2 декабря. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Туринский "Ювентус" в домашних стенах громит киевское "Динамо", а Оливье Жиру в Испании крадет лавры героя вечера, но и это не все наши новости на сегодня. Сенсация в Полтаве, вылет "Мариуполя" и остальные результаты Кубка Украины, а также травма нападающего донецкого "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.