Поражение Динамо, покер Жиру и травма форварда Шахтера. Главные новости за 2 декабря. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Туринский "Ювентус" в домашних стенах громит киевское "Динамо", а Оливье Жиру в Испании крадет лавры героя вечера, но и это не все наши новости на сегодня. Сенсация в Полтаве, вылет "Мариуполя" и остальные результаты Кубка Украины, а также травма нападающего донецкого "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Разгром Динамо, вылет Ворсклы из Кубка, потеря Шахтера. Главные новости за 2 декабря
- ЛЧ. Ювентус - Динамо 3:0. Финал - на следующей неделе
- ЛЧ. Ференцварош - Барселона 0:3. Одни игрались, другие мучились
- Ювентус – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...