Победа Зари над Лестером, полуфиналы Лиги наций. Главные новости за 3 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 3 декабря

“Заря” добыла вторую победу в группе Лиги Европы, переиграв в домашнем матче английский “Лестер”. Команда Виктора Скрипника неплохо действовала против четвертого клуба АПЛ, игравшего полуосновным составом. Игра была открытой, обе команды несколько голевых моментов, но забить удалось только “Зари”. На 84-й минуте вышедший на замену Сайядманеш установил окончательный счет в матче – 1:0.

Победа над “Лестером” не позволила “Заря” сохранить шансы на плей-офф Лиги Европы. В параллельном матче группы G “Брага” переиграла “АЕК” и стала недосягаемой для луганской команды. “Лестер” и “Брага” после пяти туров имеют по 10 очков, у “Зари” шесть пунктов. Помимо “Лестера” и “Браги”, в плей-офф Лиги Европы пробилось еще 17 команд, среди них “Арсенал”, “Тоттенхэм”, “Рома”, “Милан” и другие.

Вчера состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Наций. Четыре лучшие команды дивизиона А разыграют трофей в Италии. В первой паре между собой встретятся Испания - Италия, во второй – Бельгия - Франция. Матчи будут сыграны в 6 и 7 октября 2021 года.

“Шахтер” начал подготовку к матчу 12-го тура УПЛ с "Минаем". Вчера "горняки" провели тренировку, при этом, в общей группе команды работали Дентиньо и Богдан Вьюнник. У Сергея Кривцова и Давида Хочолавы пока индивидуальная программа.

Рамос провел экстренную встречу игроков Реала

Игроки первой команды “Реала” вчера собрались на экстренную встречу, организованную клубным капитаном Серхио Рамосом. Как информирует AS, на встрече Рамос потребовал от своих одноклубников “поднажать” до конца года. “Нам нужно отдать все силы в матче Лиги чемпионов. Вместе мы сможем из этого выбраться”, – сказал Рамос. Помимо поединка с “Боруссией” М в ЛЧ, “Реалу” также предстоит провести непростые матчи с “Севильей” и “Атлетико” в Ла Лиге. Основная группа игроков Мадрида продолжает поддерживать Зидана, добавляет AS.