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Ювентус - Динамо, Шахтер - Лестер, зарплаты талантов киевлян. ТаТоТаке №197

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(1 голосов)
Ювентус - Динамо, Шахтер - Лестер, зарплаты талантов киевлян. ТаТоТаке №197
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Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив не драматизируют из-за очередного поражения "Динамо" в Лиге чемпионов - игра с Ювентусом была товарищеской. И страшно жалеют, что "Заря" включилась в еврокубковый сезон настолько поздно.

Кроме того в выпуске - инсайды о зарплатах молодежи Динамо, находка потерянного таланта Шахтера и шокирующее сравнение между Тоттенхэмом и Вересом.

  • Заря воскресла
  • Спиваковский в восторге от Иванисени
  • Лестеру было все равно на этот матч
  • Скрипник вернулся к классике
  • Юрченко еще будет играть в топ-чемпионате
  • Сенькив произносит что-то невозможное
  • Зарю спас один человек
  • Но она все равно вылетает
  • Чего не хватило?
  • А теперь о плохом
  • В Турине был товарняк
  • Попов - ужас
  • Ракицкий перейдет в Динамо?
  • Миколенко в серии А? Ха-ха-ха
  • Кьеза - боженька
  • Был ли офсайд?
  • Третий пропущенный - колхоз
  • Для чего наши таланты итальянцам?
  • Лучший игрок Динамо
  • Буяльский - открывашка для консервов
  • Что не так с Динамо?
  • Луческу всем доволен?
  • Инсайд о деньгах в Динамо
  • Конкурс мемов
  • Невероятные истории ЛЧ
  • Чем Верес лучше Тоттенхэма
  • Потерянный талант Шахтера
  • Ставка от Сенькива
  • ШТТ: победители и новое задание

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В статье: Заря (Луганск) Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Михаил Спиваковский Илья Забарный Андрей Сенькив
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Источник:
ТаТоТаке

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