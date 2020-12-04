Ювентус - Динамо, Шахтер - Лестер, зарплаты талантов киевлян. ТаТоТаке №197
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив не драматизируют из-за очередного поражения "Динамо" в Лиге чемпионов - игра с Ювентусом была товарищеской. И страшно жалеют, что "Заря" включилась в еврокубковый сезон настолько поздно.
Кроме того в выпуске - инсайды о зарплатах молодежи Динамо, находка потерянного таланта Шахтера и шокирующее сравнение между Тоттенхэмом и Вересом.
- Заря воскресла
- Спиваковский в восторге от Иванисени
- Лестеру было все равно на этот матч
- Скрипник вернулся к классике
- Юрченко еще будет играть в топ-чемпионате
- Сенькив произносит что-то невозможное
- Зарю спас один человек
- Но она все равно вылетает
- Чего не хватило?
- А теперь о плохом
- В Турине был товарняк
- Попов - ужас
- Ракицкий перейдет в Динамо?
- Миколенко в серии А? Ха-ха-ха
- Кьеза - боженька
- Был ли офсайд?
- Третий пропущенный - колхоз
- Для чего наши таланты итальянцам?
- Лучший игрок Динамо
- Буяльский - открывашка для консервов
- Что не так с Динамо?
- Луческу всем доволен?
- Инсайд о деньгах в Динамо
- Конкурс мемов
- Невероятные истории ЛЧ
- Чем Верес лучше Тоттенхэма
- Потерянный талант Шахтера
- Ставка от Сенькива
- ШТТ: победители и новое задание
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Источник:ТаТоТаке
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