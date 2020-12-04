Ювентус - Динамо, Шахтер - Лестер, зарплаты талантов киевлян. ТаТоТаке №197

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив не драматизируют из-за очередного поражения "Динамо" в Лиге чемпионов - игра с Ювентусом была товарищеской. И страшно жалеют, что "Заря" включилась в еврокубковый сезон настолько поздно.

Кроме того в выпуске - инсайды о зарплатах молодежи Динамо, находка потерянного таланта Шахтера и шокирующее сравнение между Тоттенхэмом и Вересом.