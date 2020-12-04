Леоненко завел страницу в Instagram, но она прожила всего день

В среду экс-игрок "Динамо" и эксперт каналов Футбол Виктор Леоненко объявил об открытии странички в Instagram . Впрочем, уже на следующий день аккаунт эксперта был удален. О причинах такой ситуации рассказал директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

"Вите помогала его дочка Леся, которая ему помогала и регистрировала. Витя не сможет заниматься, телефон для него, чтобы он крутил диск телефона. Страница была создана и сразу же возник ажиотаж. Витя разошелся, блогер в нем живет огненный. Четыре поста в первый день он сделал, подписчики посыпались, Stories появилась. В футбольную блогосферу вливалась глобальная фигура Виктора Леоненко.

На следующий день страницу заблокировали. Леся сейчас разбирается, что произошло. То ли Instagram мог посчитать, что идет накрутка голосов, то ли он принял ее за фейковую страницу, то ли хейтеры набросали претензии Instagram. У него сейчас очень жесткая политика конфиденциальности", - сказал Денисов.