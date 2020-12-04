  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Леоненко завел страницу в Instagram, но она прожила всего день
В тренде

Леоненко завел страницу в Instagram, но она прожила всего день

Общие новости
(1 голосов)

Что-то пошло не так

Леоненко завел страницу в Instagram, но она прожила всего день
Новина українською

В среду экс-игрок "Динамо" и эксперт каналов Футбол Виктор Леоненко объявил об открытии странички в Instagram. Впрочем, уже на следующий день аккаунт эксперта был удален. О причинах такой ситуации рассказал директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

"Вите помогала его дочка Леся, которая ему помогала и регистрировала. Витя не сможет заниматься, телефон для него, чтобы он крутил диск телефона. Страница была создана и сразу же возник ажиотаж. Витя разошелся, блогер в нем живет огненный. Четыре поста в первый день он сделал, подписчики посыпались, Stories появилась. В футбольную блогосферу вливалась глобальная фигура Виктора Леоненко.

На следующий день страницу заблокировали. Леся сейчас разбирается, что произошло. То ли Instagram мог посчитать, что идет накрутка голосов, то ли он принял ее за фейковую страницу, то ли хейтеры набросали претензии Instagram. У него сейчас очень жесткая политика конфиденциальности", - сказал Денисов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко Александр Денисов ТК Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
05.12.2020 в 01:07
Очень тупой мокша... Нужно нанять спеца, но ка цап платить никонда не будет...
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
05.12.2020 в 00:28
Просто Витя - тупой от природы. Имеет слабый интеллект. Без посторонней помощи ничего не может. Витя, давай, заново регайся и вперед! Как я уже писал, тебе надо срочно монетизировать свою глупость и скудоумие, ибо скоро ты будешь на канале Денисова обсуждать гимнасточек.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...