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Вспышка COVID в клубе УПЛ, планы Денисова, стадион Марадона. Главные новости за 4 декабря

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А также тренер для Гента и успех Герты и Марселя

Вспышка COVID в клубе УПЛ, планы Денисова, стадион Марадона. Главные новости за 4 декабря
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 4 декабря

Руслан Малиновский вылечился

Полузащитник "Аталанты" сдал положительный тест на коронавирус в лагере национальной сборной перед матчем против сборной Швейцарии. С того момента Руслан пропустил четыре поединка его клуба. Сейчас Малиновский завершил самоизоляцию. Добавим, что в текущем сезоне Руслан принял участие в девяти матчах за "Аталанту" (две результативные) и в четырех поединках за сборную (один гол).

В Днепре-1 вспышка коронавируса

По данным СМИ, положительные тесты на COVID-19 сдали около 20 игроков и работников клуба. В самом клубе подтвердили вспышку, но не назвали тех, кто заболел. Указывается, что болезнь протекает без явных симптомов. При этом речь о переносе следующего матча "Днепра-1" пока не идет. В воскресенье команда Йовичевича должна сыграть с "Зарей".

Денисов рассказал о планах телеканала Футбол

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов подтвердил, что в следующем сезоне каналы не будут показывать еврокубки, поскольку проиграли тендер от УЕФА. В то же время он планирует вести переговоры с MEGOGO о возможном сотрудничестве. Также Денисов сообщил, что футбол будут показывать отбор к ЧМ-2022. Права на показ финальной части Мундиаля принадлежат UA:Перший, однако между общественным вещателем и Медиа группой Украина есть договор о предоставлении сублицензии, то есть Футболы будут также показывать матчи финальной части ЧМ. В ближайшее время ТК Футбол будет участвовать в тендере на показ АПЛ.

Гент получил нового тренера

После освобождения Вима де Деккера руководство бельгийского клуба, за который выступают Яремчук, Безус и Пластун, назначило на должность Хейна Ванхазебрука. Интересно, что он второй раз возглавляет "Гент" - ранее он тренировал команду с 2014-го по 2017-й и становился с ней чемпионом и дважды брал бронзу. Затем выигрывал чемпионат Бельгии вместе с "Андерлехтом".

В Неаполе переименовали стадион

Если до этого "Наполи" играл на "Сан-Паулу", то теперь будет на "Стадио Диего Армандо Марадона". Власти Неаполя решила переименовать арену сразу после смерти аргентинской легенды. Для города и клуба Марадона является культовой личностью - его игра помогла "Наполи" дважды выиграть Серию А и завоевать Кубок УЕФА.

О матчах ТОП-чемпионатов

В пятницу стартовали очередные туры в Германии, Испании и Франции. В Бундеслиге состоялось берлинское дерби между "Гертой" и "Унион Берлином". Интересно, что в турнирной таблице Старая дама была далеко позади, однако на этот раз именно "Герта" победила 3:1, героем стал польский форвард Пьонтек, оформивший хет-трик. "Герта" - 11-я, "Унион" - шестой. "Сельта" впервые победила, не пропустив - команда из Виго обыграла "Атлетик" из Бильбао на выезде 0:2, у обеих команд по 13 очков. Наконец во Франции "Марсель" одержал шестую победу подряд и вплотную приблизился к ПСЖ. Команда Виллаш-Боаша обыграла "Ним" 0:2.

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