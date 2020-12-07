Десна вышла на третье место, Моуриньо не отдает лидерство. Главные новости за 6 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 6 декабря

В центральном матче 12-го тура чемпионата Украины встретились "Десна" и "Ворскла". Полтавчане больше владели мячом, "Десна" сосредоточилась на контратаках, однако в целом это была равная игра с минимальным количеством моментов. На 85-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве - Руслан Степанюк получил вторую желтую, а уже в компенсированное арбитром время "Десна" заработала штрафной на фланге, после подачи которого отличился Максим Дегтярев. Поэтому черниговцы на одно очко опередили полтавчан в турнирной таблице.

Открывал игровой день в УПЛ матч "Олимпик" - "Рух". Игра прошла при ощутимом преимуществе дончан, которые в итоге одержали убедительную победу со счетом 3:1 - львовяне провели гол престижа уже после того, как пропустили трижды. Дубль на счету иранского форварда Захеди Шахаба, пока у него восемь мячей, что позволяет ему лидировать в гонке бомбардиров.

Луганчане одержали четвертую победу подряд во всех турнирах. На этот раз под горячую руку команды Виктора Скрипника попал "Днепр-1". Артем Громов открыл счет в начале второго тайма, он же закрепил преимущество, а затем Иванисеня заставил ошибиться Сватка. "Днепр-1" лишь на последних минутах ответил голом Назаренко. В активе "Зари" уже 17 очков, что всего на три меньше, чем у "Десны".

Последний матч в 12-м туре УПЛ сыграли "Колос" и "Александрия". Гости могли выйти вперед в дебюте игры, но Гречишкин не реализовал пенальти. Зато Евгений Селезнев забил свой четвертый мяч в текущем сезоне с 11-ти метров и 115-й всего за карьеру. У Реброва, напомним, 123, у Шацких на один больше. Однако "Колос" не смог победить. Во втором тайме в ответ забил Шастал. "Колос" имеет такое же количество очков, как и "Заря", но у луганчан на игру меньше. "Александрия" восьмая с 16-ю очками.

После субботы на первое место в чемпионате Англии вышел "Челси". Однако в воскресенье все вернулось на прежние позиции. "Тоттенхэм" одолел "Арсенал" со счетом 2:0, и именно шпоры ныне первые. Результат команде Моуриньо обеспечили Кейн и Сон Хин Мин. Однако столько же (24 балла) имеет и "Ливерпуль" - команда Клоппа разбила "Вулверхэмптон" 4:0 (Салах, Вейналдум, Матип и автогол). "Лестер" победил "Шеффилд Юнайтед" (1:2), лисы пока четвертые с отставанием в три очка от лидеров.

В Италии центральными матчем дня была встреча "Ромы" и "Сассуоло". Однако поединок атакующих атак завершился безголевой ничьей. Как следствие, по итогам тура "Сассуоло" упал на пятое место. На третье место поднялся "Наполи" - команда Гаттузо разгромила "Кротоне" 4:0. Ну и наконец "Милан" продолжает побеждать даже без Златана Ибрагимовича - на этот раз россонери обыграли "Сампдорию" на выезде 1:2.

Сан-Себастьянский клуб ездил в гости к "Алавесу" и не смог забить сопернику хотя бы раз - там зафиксирована ничья 0:0. Таким образом, "Реал Сосьедад" по итогам тура пропустил вперед "Атлетико", который еще и имеет две игры в запасе. Не смог забить и "Вильярреал" - ничья с "Эльче" 0:0. Желтая субмарина на одно очко опережает "Реал" и занимает третье место, но сливочные имеют игру в запасе.