Селезнев приближается к легендам, а Моуриньо лидирует. Главные новости за 6 декабря. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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"Десна" обыграла "Ворсклу", а Шахаб забил уже свой 8 мяч в текущем сезоне, но и это не все наши новости на сегодня. Победа луганской "Зари", Евгений Селезнев приближается к легендам бомбардирского цеха в УПЛ, а также последние результаты матчей в Англии, Италии и Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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