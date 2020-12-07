Селезнев приближается к легендам, а Моуриньо лидирует. Главные новости за 6 декабря. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Десна" обыграла "Ворсклу", а Шахаб забил уже свой 8 мяч в текущем сезоне, но и это не все наши новости на сегодня. Победа луганской "Зари", Евгений Селезнев приближается к легендам бомбардирского цеха в УПЛ, а также последние результаты матчей в Англии, Италии и Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.