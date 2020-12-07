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Пленник кремля. Экс-футболиста осудили в РФ до 12 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины"

Общие новости
(2 голосов)

Сначала речь шла о «незаконном перемещении", а затем пришло ФСБ

Пленник кремля. Экс-футболиста осудили в РФ до 12 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины"
Новина українською

Российский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко. В деле говорится о его якобы шпионаже в пользу Украины.

Дело рассматривала коллегия из трех судей в закрытом режиме. Материалам присвоен гриф «секретно».

Известно, что 53-летнего Василенко задержали в октябре 2019 года. Следствие предъявило ему незаконное перемещение через госграницу РФ. А в июле уже в 2020 году стало известно, что ФСБ России предъявило арестованному в Москве Василенко обвинение в шпионаже.

По данным из открытых источников, с 1992 года по 2001 год Василенко играл на позиции защитника в украинских футбольных командах "Дружба" (Бердянск), "Торпедо" (Мелитополь) и "Таврия" (Новотроицк).

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В статье: война с Россией Таврия (Новотроицкое)
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 12:49
Мені здається, що Рахитський теж є добре законспірованим шпигуном.
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+6
-1
Acsakal (Kharkov)
07.12.2020 в 13:56
Що він там може нашпигувати? Як бабло на футболі розпилювати? Так наші олігархи це теж добре вміють.
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+2
0


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