Пленник кремля. Экс-футболиста осудили в РФ до 12 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины"
Сначала речь шла о «незаконном перемещении", а затем пришло ФСБ
Российский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко. В деле говорится о его якобы шпионаже в пользу Украины.
Дело рассматривала коллегия из трех судей в закрытом режиме. Материалам присвоен гриф «секретно».
Известно, что 53-летнего Василенко задержали в октябре 2019 года. Следствие предъявило ему незаконное перемещение через госграницу РФ. А в июле уже в 2020 году стало известно, что ФСБ России предъявило арестованному в Москве Василенко обвинение в шпионаже.
По данным из открытых источников, с 1992 года по 2001 год Василенко играл на позиции защитника в украинских футбольных командах "Дружба" (Бердянск), "Торпедо" (Мелитополь) и "Таврия" (Новотроицк).
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