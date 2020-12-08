Жребий Украины, угроза над Полтавой и колония для Василенко. Главные новости за 7 декабря. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Непростая группа Украины в квалификации на чемпионат мира, плохие инсайды о желаниях Константина Жеваго, но и это не все наши новости на сегодня. Российская колония строгого режима для бывшего украинского футболиста, а также последние результаты матчей в Англии, Италии, Испании и Германии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.