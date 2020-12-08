Представлен постер анимационного фильма Гол, который скоро выходит в украинский прокат

17 декабря, накануне Дня святого Николая, на экраны украинских кинотеатров выйдет британская stop-motion анимация "Гол" из конкурсной программы "Чилдрен Кинофеста". Представлен ее украинский постер.

Фильм со слоганом "На всех забей – мечтай!" рассказывает о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером в рудник своего отца. Но Манго не очень хочется работать в шахте: он мечтает стать профессиональным футболистом и сыграть на Кубке дикой природы по футболу.

В Украине лента была впервые показана в рамках конкурсной программы международного фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Этот анимационный фильм – мотивирующая история о настойчивости на пути к мечтам, на первый взгляд недостижимым.

Фильм выходит в украинский прокат 17 декабря.

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