Представлен постер анимационного фильма Гол, который скоро выходит в украинский прокат
Фильм выходит в украинский прокат 17 декабря
17 декабря, накануне Дня святого Николая, на экраны украинских кинотеатров выйдет британская stop-motion анимация "Гол" из конкурсной программы "Чилдрен Кинофеста". Представлен ее украинский постер.
Фильм со слоганом "На всех забей – мечтай!" рассказывает о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером в рудник своего отца. Но Манго не очень хочется работать в шахте: он мечтает стать профессиональным футболистом и сыграть на Кубке дикой природы по футболу.
В Украине лента была впервые показана в рамках конкурсной программы международного фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Этот анимационный фильм – мотивирующая история о настойчивости на пути к мечтам, на первый взгляд недостижимым.
Фильм выходит в украинский прокат 17 декабря.
Медиапартнеры: ХОЧУ, Depo.ua, UaUa.INFO, Kino-Teatr.ua, Отдохни!, UA-Футбол, Ретро FM
"Гол"
Страна: Великобритания / 99 мин.
Жанр: анимационный приключенческий фильм
Режиссер: Тревор Харди
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