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Представлен постер анимационного фильма Гол, который скоро выходит в украинский прокат

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(1 голосов)

Фильм выходит в украинский прокат 17 декабря

Представлен постер анимационного фильма Гол, который скоро выходит в украинский прокат
UA-Футбол
Новина українською

17 декабря, накануне Дня святого Николая, на экраны украинских кинотеатров выйдет британская stop-motion анимация "Гол" из конкурсной программы "Чилдрен Кинофеста". Представлен ее украинский постер.

Представлен постер анимационного фильма Гол, который скоро выходит в украинский прокат - изображение 1

Фильм со слоганом "На всех забей – мечтай!" рассказывает о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером в рудник своего отца. Но Манго не очень хочется работать в шахте: он мечтает стать профессиональным футболистом и сыграть на Кубке дикой природы по футболу.

В Украине лента была впервые показана в рамках конкурсной программы международного фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Этот анимационный фильм – мотивирующая история о настойчивости на пути к мечтам, на первый взгляд недостижимым.

Фильм выходит в украинский прокат 17 декабря.

Медиапартнеры: ХОЧУ, Depo.ua, UaUa.INFO, Kino-Teatr.ua, Отдохни!, UA-Футбол, Ретро FM

"Гол"
Страна: Великобритания / 99 мин.
Жанр: анимационный приключенческий фильм
Режиссер: Тревор Харди

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В статье: stop-motion анимация Гол
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2020 в 19:13
"stop-motion", НО "Чилдрен Кинофеста"! где вас берут таких?
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