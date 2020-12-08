IFFHS признала Фраппар лучшим арбитром 2020 года среди женщин, Монзуль – третья

90 экспертов и журналистов со всех континентов приняли участие в референдуме по определению лучшего арбитра 2020 среди женщин. Его проводила IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

Победу в опросе получила француженка Стефани Фраппар (145 баллов), за ней расположилась швейцарка Эстер Штойбле (140), ну а третье место заняла украинка Екатерина Монзуль (25 баллов).

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Отметим, что кроме матчей женских команд, в этом году 39-летняя Монзуль работала на матчах УПЛ, отборочном матче молодежного Евро-2021 Литва – Греция, матче Лиги наций Сан-Марино – Гибралтар и встрече группового этапа Лиги Европы "Гент" – "Слован".