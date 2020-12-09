  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Динамо в Лиге Европы, расизм в Париже и красная для Соболя. Главные новости за 8 декабря. Аудио
В тренде

Динамо в Лиге Европы, расизм в Париже и красная для Соболя. Главные новости за 8 декабря. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Динамо в Лиге Европы, расизм в Париже и красная для Соболя. Главные новости за 8 декабря. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеДинамо выбило Реброва, расизм в Париже и удаление Соболя. Главные новости от 8 декабря

Мирча Луческу огорчает Сергея Реброва в эндшпиле, прерванный матч Лиги чемпионов в Париже из-за расизма, но и это не все наши новости на сегодня. Удаление Эдуарда Соболя, вылет "Манчестер Юнайтед" в Лигу Европы, смерть Алехандро Сабельи и контракты тренеров с Украинской Ассоциацией футбола. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...