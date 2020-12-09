Динамо в Лиге Европы, расизм в Париже и красная для Соболя. Главные новости за 8 декабря. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Мирча Луческу огорчает Сергея Реброва в эндшпиле, прерванный матч Лиги чемпионов в Париже из-за расизма, но и это не все наши новости на сегодня. Удаление Эдуарда Соболя, вылет "Манчестер Юнайтед" в Лигу Европы, смерть Алехандро Сабельи и контракты тренеров с Украинской Ассоциацией футбола. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.