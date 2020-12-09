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Динамо – Ференцварош, мутки против УАФ, Швед закончил в Европе? ТаТоТаке №198

Общие новости
(1 голосов)
Динамо – Ференцварош, мутки против УАФ, Швед закончил в Европе? ТаТоТаке №198
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив счастливы, что у Динамо будет евровесна. Но жалуются, что матч с Ференцварошем был настолько скучным: неужели нельзя было сыграть по-другому? насколько крутой Ребров? чего от Луческу ждать дальше? Кроме того в выпуске - традиционные инсайды о трансферах Динамо, эксклюзив о траблах Шведа в Бельгии и информация о еще одном поражении УАФ в битве против УЕФА.

  • Сенькив уговаривает Спиваковского говорить о футболе
  • Сенсация от Луческу
  • Гармаш - раумдойтер?
  • Динамо и Ференцварош, кхм, одинаковые
  • Динамо – недоТоттенхэм
  • Внимание! неизвестное слово
  • На Сидорчуке было пенальти?
  • Динамо так отбивалось, что могло пропускать
  • Как выглядит ад
  • Луческу разбил своих в перерыве
  • Вылезает рука Сидорчука
  • Попов – король
  • Закрыли рты! Главное – результат
  • Спиваковский все знал: и о Луческу, и о Реброва
  • В Динамо был только 1 драйвовый матч в ЛЧ
  • Драгович и Шахаб перейдут в Динамо?
  • Каких игроков возьмет Суркис?
  • УЕФА снова раздела украинский футбол
  • Украина не выйдет на чемпионат мира
  • Хорошо, что Украина вылетела из дивизиона А Лиги наций
  • Сенькив готов сделать прическу Болотникова
  • Каким может быть состав сборной на ЧМ?
  • Швед - все?
  • Швед не хочет ничего комментировать
  • Спиваковский размазывает по фактам
  • Сенькив пытается отмазать
  • Шведа спасет только один человек
  • ШТТ: итоги
  • Первый видео-вопрос в истории ШТТ
  • Ставка от Сенькива
  • Прощание: анонсируем интервью

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В статье: Динамо (Киев) Марьян Швед ТаТоТаке Михаил Спиваковский Андрей Сенькив
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evelinaemcowa
09.12.2020 в 15:48
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