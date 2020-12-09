Динамо – Ференцварош, мутки против УАФ, Швед закончил в Европе? ТаТоТаке №198

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив счастливы, что у Динамо будет евровесна. Но жалуются, что матч с Ференцварошем был настолько скучным: неужели нельзя было сыграть по-другому? насколько крутой Ребров? чего от Луческу ждать дальше? Кроме того в выпуске - традиционные инсайды о трансферах Динамо, эксклюзив о траблах Шведа в Бельгии и информация о еще одном поражении УАФ в битве против УЕФА.

Сенькив уговаривает Спиваковского говорить о футболе

Сенсация от Луческу

Гармаш - раумдойтер?

Динамо и Ференцварош, кхм, одинаковые

Динамо – недоТоттенхэм

Внимание! неизвестное слово

На Сидорчуке было пенальти?

Динамо так отбивалось, что могло пропускать

Как выглядит ад

Луческу разбил своих в перерыве

Вылезает рука Сидорчука

Попов – король

Закрыли рты! Главное – результат

Спиваковский все знал: и о Луческу, и о Реброва

В Динамо был только 1 драйвовый матч в ЛЧ

Драгович и Шахаб перейдут в Динамо?

Каких игроков возьмет Суркис?

УЕФА снова раздела украинский футбол

Украина не выйдет на чемпионат мира

Хорошо, что Украина вылетела из дивизиона А Лиги наций

Сенькив готов сделать прическу Болотникова

Каким может быть состав сборной на ЧМ?

Швед - все?

Швед не хочет ничего комментировать

Спиваковский размазывает по фактам

Сенькив пытается отмазать

Шведа спасет только один человек

ШТТ: итоги

Первый видео-вопрос в истории ШТТ

Ставка от Сенькива

Прощание: анонсируем интервью