Динамо – Ференцварош, мутки против УАФ, Швед закончил в Европе? ТаТоТаке №198
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив счастливы, что у Динамо будет евровесна. Но жалуются, что матч с Ференцварошем был настолько скучным: неужели нельзя было сыграть по-другому? насколько крутой Ребров? чего от Луческу ждать дальше? Кроме того в выпуске - традиционные инсайды о трансферах Динамо, эксклюзив о траблах Шведа в Бельгии и информация о еще одном поражении УАФ в битве против УЕФА.
- Сенькив уговаривает Спиваковского говорить о футболе
- Сенсация от Луческу
- Гармаш - раумдойтер?
- Динамо и Ференцварош, кхм, одинаковые
- Динамо – недоТоттенхэм
- Внимание! неизвестное слово
- На Сидорчуке было пенальти?
- Динамо так отбивалось, что могло пропускать
- Как выглядит ад
- Луческу разбил своих в перерыве
- Вылезает рука Сидорчука
- Попов – король
- Закрыли рты! Главное – результат
- Спиваковский все знал: и о Луческу, и о Реброва
- В Динамо был только 1 драйвовый матч в ЛЧ
- Драгович и Шахаб перейдут в Динамо?
- Каких игроков возьмет Суркис?
- УЕФА снова раздела украинский футбол
- Украина не выйдет на чемпионат мира
- Хорошо, что Украина вылетела из дивизиона А Лиги наций
- Сенькив готов сделать прическу Болотникова
- Каким может быть состав сборной на ЧМ?
- Швед - все?
- Швед не хочет ничего комментировать
- Спиваковский размазывает по фактам
- Сенькив пытается отмазать
- Шведа спасет только один человек
- ШТТ: итоги
- Первый видео-вопрос в истории ШТТ
- Ставка от Сенькива
- Прощание: анонсируем интервью
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evelinaemcowa
09.12.2020 в 15:48
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