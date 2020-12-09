Женская ЛЧ. Жилстрой-2 в первом матче 1/16 финала обыграл казахстанский БИИК-Казыгурт
Ответный поединок будет тяжелым
Харьковский "Жилстрой-2" провел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов среди женщин сезона 2020/2021.
Поединок против казахстанского клуба "БИИК-Казыгурт" проходил в Полтаве на стадионе " Ворскла "им. А. Бутовского.
Первый тайм остался за подопечными Натальи Зинченко и украинки вполне закономерно открыли счет на 30-й минуте. После выполнения стандарта с левого фланга вратарь казахстанок неудачно выбил мяч кулаком, и Анастасия Филенко с линии штрафной нанесла неотразимый удар с лету - 1:0.
В начале второго тайма гости сумели восстановить равновесие, но за девять минут наши соотечественницы снова вышли вперед. Они получили право на штрафной, который безупречно, точно в девятку, выполнила Вероника Андрухив.
В итоге - 2:1 в пользу "Жилстроя-2". Ответный матч состоится 16 декабря в Шымкенте.
"Жилстрой-2" (Украина) - "БИИК-Казыгурт" (Казахстан) 2:1
Голы: Филенко (30), Андрухив (59) - Коннелл (50).
"Жилстрой-2": Самсон, Филенко, Подольская, Корсун, Сирмай (Василюк, 90+4), Котяш (Малахова, 83), Андрущак, Панцулая, Андрухив, Калинина, Кравчук (Титова, 87).
Популярное сейчас
- Какое место в иерархии легенд супертяжелого веса занимают братья Кличко?
- Ребров увидел ошибку своих игроков, когда Динамо забивало гол
- Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
- Динамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО