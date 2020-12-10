Шахтер в Лиге Европы, все участники плей-офф ЛЧ, иск УАФ. Главные новости за 9 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 9 декабря

Второй представитель Украины завершил свои выступления в Лиге Чемпионов. Донецкий "Шахтер" играл на выезде с "Интером". Победа позволяла получить путевку в 1/8 финала, ничья оставляла шансы на плей-офф, но гарантированно выводила в Лигу Европы. В первом тайме "Интер" владел преимуществом, не реализовал несколько моментов, а вот после перерыва горняки несколько выровняли игру. В конце концов, ни одной из команд так и не удалось огорчить голкиперов (Анатолий Трубин действовал особенно уверенно) - финальный свисток зафиксировал ничью 0:0. В параллельном матче "Реал" обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха благодаря дублю Бензема. Это привело к тому, что сливочные вышли на первое место, "Боруссия" опустилась на второе, а "Шахтер" в итоге финишировал третьим и теперь в феврале сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

В других группах нужно было определить еще двух счастливчиков. В группе А в очном поединке выясняли кто будет вторым "Зальцбург" и "Атлетико". Матрасники победили 2:0 и именно они заняли второе после "Баварии" место. Австрийцы идут в ЛЕ. От группы D в плей-офф кроме "Ливерпуля" сыграет "Аталанта". Команда Руслана Малиновского победила на выезде "Аякс" благодаря позднему голу Муриеля. Жеребьевка состоится в понедельник.

После расистского скандала вторничная игра была приостановлена ​​и перенесена на среду. Вчера игра началась с 20-й минуты и завершилась разгромом турецкой команды. Героями встречи стали Неймар, который оформил хет-трик, и Мбаппе, на счету которого дубль. ПСЖ победил 5:1 и вышел в плей-офф с первого места. Вторым в группе, напомним, стал "Лейпциг".

За день до окончания срока Украинская ассоциация футбола таки направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА по отмененного матча Лиги наций Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября. Как говорится в официальном сообщении, УАФ привлекла специалистов в области спортивного права лучших юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества из Ассоциации юристов Украины.

Это был второй товарищеский поединок в рамках декабрьского сбора. В первом сине-желтые переиграли соседей 4:1. На этот раз выиграли даже более убедительно - в ворота молдавского голкипера влетело восемь безответных мячей. Дублями отметились Зварыч, Фаренюк и Кузь, еще по голу забили Корсун и Савенко. Украина готовится к отбору на Евро, соперниками в группе будут Хорватия, Албания и Дания.

В Сумах дешево продают стадион

Стадион "Юбилейный" в Сумах был одним из первых в Украине, построенным с учетом современных (на тот момент) тенденций - без беговых дорожек, с накрытием трибун, рассчитанный почти на 30 000 болельщиков. Однако на арене толком и не играли. Несколько раз пытались местные команды, которые обычно прекращали существование, периодически заезжали клубы УПЛ, проводились матчи за Суперкубок. Сейчас на "Юбилейном" выступает "Альянс" из пгт Липовая Долина. При этом арена, которая принадлежит Сумскому машиностроительному научно-производственному объединению, является арестованной. 30 декабря Министерство юстиции Украины проведет торги по стадиону - стартовая цена всего пять с половиной миллионов гривен.