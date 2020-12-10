Шахтер в Лиге Европы, иск УАФ и продажа арены в Сумах. Главные новости за 9 декабря. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Горняки" присоединятся к "Динамо" в Лиге Европы, "Реал" сохранил свои позиции в турнире, а "ПСЖ" доигрывает свой поединок и громит турок, но и это не все наши новости на сегодня. Иск УАФ в Спортивный арбитражный суд Лозанны, победа сборной Украины по футзалу и продажа стадиона в Сумах за бесценок. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.