Шахтер в Лиге Европы, иск УАФ и продажа арены в Сумах. Главные новости за 9 декабря. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Горняки" присоединятся к "Динамо" в Лиге Европы, "Реал" сохранил свои позиции в турнире, а "ПСЖ" доигрывает свой поединок и громит турок, но и это не все наши новости на сегодня. Иск УАФ в Спортивный арбитражный суд Лозанны, победа сборной Украины по футзалу и продажа стадиона в Сумах за бесценок. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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