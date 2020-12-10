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Sports Talk Club: цифровизация спорта

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Sports Talk Club: цифровизация спорта
Новина українською

В понедельник, 14 декабря (начало в 14:00) состоится очередная встреча Sports Talk Club. Мероприятие организовано Parimatch.

На этот раз темой для обсуждения станут digital-инструменты при работе с болельщиками и спонсорами. Эти вопросы становятся все более актуальными для спортивных организаций, ведь из-за пандемии трибуны стадионов еще не скоро будут на 100% заполняться зрителями.

В рамках Sports Talk Club выступят:

Хосе Карлос Лоайса

Представитель LaLiga в странах Восточной Европы, Специалист по развитию международного бизнеса, в том числе в странах СНГ.

Анастасия Лацановская

Контент-менеджер LaLiga

Александр Мамалыга

Маркетинг директор ФК «Шахтер». Отвечает за достижение ключевых показателей клуба в разрезе маркетинга, в том числе за привлечение болельщиков и доходную составляющую.

Тамара Бадашвили

CMO Parimatch Ukraine

Владислав Вахильчук

Основатель маркетинговой компании «Evolution», маркетолог

Детали: https://start.parimatch.com/expert/

Доступ к трансляции 14 декабря в 14:00 после регистрации: https://forms.gle/2hzms9dRtMeYhgig6

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