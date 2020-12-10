Дети из малообеспеченных семей приняли участие в тренировке от Parimatch Foundation и ФК Подол

Профессиональные футболисты и тренеры провели открытую тренировку для восьми детей из малообеспеченных семей, которые тренируются в ФК "Подол". Это мероприятие состоялось 8 декабря в рамках программы "Спортивный наставник" от международного благотворительного фонда Parimatch Foundation.

"Мы даем этим детям шанс. Не секрет, что для ребят, которые занимаются спортом, на определенном жизненном этапе тренер иногда значит больше, чем родные родители. И очень важно, чтобы малыш попал в правильные руки: заботливые, добрые, иногда строгие или требовательные. К сожалению, когда на жизненном этапе у некоторых ребят не случается настоящего Наставника, они идут на "улицу", и вот тогда может случиться непоправимое", — комментирует вице-президент Федерации футбола Киева и тренер команды 2009 г. ФК "Подол Академия" Роман Марченко.

Первая часть встречи, которую провел Дмитрий Пономаренко, была посвящена улучшению работы в команде и активации физических способностей детей, его записи можно найти на странице Parimatch Foundation в Facebook— особенно интересно это будет тем, кто постоянно работает с детьми.

После тренировки состоялась мотивационная встреча с футболистами — французом Максимом Ду Коуту Тейшейром, украинцем Иваном Зотько из ФК "Олимпик" и бельгийцем Ибрагимом Каргбо-младшим из "Динамо" (Киев), во время которой дети задавали спортсменам вопросы, касающиеся не только спорта, но и интересных жизненных моментов. Например, как спортсмены проводят свободное от футбола время. На что футболисты ответили, что в редкое свободное время они играют в футбол не только на поле, но и дома на приставке, как и дети, а также ходят в тренажерный зал. Звучали вопросы от маленьких футболистов и более профессионального характера: какие есть секреты победы на поле и сложно ли играть в зарубежных клубах? Футболисты ответили, что, конечно, секреты есть и к каждой команде-сопернице надо подбирать отдельную тактику, а в футбольных клубах за рубежом самое сложное то, что рядом нет семьи и близких людей, всего надо достигать самому, самостоятельно доказывать, что ты достоин победы — и себе, и другим.

Кроме того, все участники тренировки получили подарки к новогодним праздникам от ФК "Олимпик" и Parimatch Foundation.

"Каждый раз, когда я вижу вдохновленные глаза детей после тренировок, еще раз убеждаюсь в важности программы "Спортивный наставник". Это не просто посещение занятия по футболу или гимнастике. Это — возможность для детей из социально незащищенных семей стремиться к большему, верить в себя, задавать вопросы тем, кем они восхищаются, и получить важный для себя ответ", — рассказала президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

В 2021 году программа "Спортивный наставник" от Parimatch Foundation будет усиливаться — команда фонда планирует увеличить количество детей из малообеспеченных семей, которым будет предоставлена ​​возможность регулярно заниматься спортом в профессиональных футбольных клубах и академиях других видов спорта.