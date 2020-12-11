Заря проиграла Браге, возможные соперники Динамо и Шахтера в ЛЕ. Главные новости за 10 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 10 декабря

“Заря” не сумела продлить серию из побед в Лиге Европы, проиграв в последнем туре “Браге”. Португальская команда переигрывала “Зарю” на протяжении всего матча, и воплотила свое преимущество в голы во втором тайме, реализовав две атаки. 0:2 – “Заря” заканчивает групповой раунд Лиги Европы с двумя победами и шестью набранными очками. Украинскую команду опередили “Лестер” и “Брага”, “АЕК” занял последнее место в группе.

В понедельник 14 декабря “Динамо” и “Шахтер” узнают своих соперников в 1/16 Лиги Европы. Киевский клуб не будет сеяным поэтому ему в первом раунде плей-офф могут выпасть такие клубы как “Тоттенхэм”, “Манчестер Юнайтед”, “Арсенал”, “Наполи”, “Милан”, “Аякс” и другие. У “горняков” возможные соперники поскромнее , однако “Шахтеру” могу выпасть и такие непростые команды как “Реал Сосьедад”, “Зальцбург” и “Бенфика”.

Компания Ferrexpo не планирует сокращать расходы на содержание “Ворсклы”. Об этом заявил один из руководителей компании Юрий Химич. По его словам Ferrexpo “верит в успех команды и продолжит ее финансировать в полном и даже увеличенном объеме”. Тем не менее, будет приостановлена поддержка клуба Первой лиги "Горняк-Спорт".

УАФ начала дисциплинарное расследование относительно одного из матчей молодежного первенства U-21. Подозревается в манипулировании результатами молодежная команда "Ингульца" (U-21). В частности, под вопросом оказался недавний матч с ФК "Львов" (поражение "Ингульца" 1:6).

34-летний экс-защитник “Динамо” Данило Силва объявил о завершении карьеры. “В 2010 году киевское “Динамо” приобрело права на мой контракт и именно там я достиг максимума в своей профессиональной карьеры. Я – бразилец, который носил футболку Динамо семь лет. Это клуб, который я люблю. Также чувствую большую любовь к Украине и украинцам”, – написал футболист в своем инстаграме.

ФИФА опубликовала декабрьский рейтинг национальных сборных. По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила 24 позицию и имеет 1521 балл. Среди представителей УЕФА наша национальная команда занимает 16 место. Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды – 14, Австрия – 23, Северная Македония – 65.