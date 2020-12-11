Поражение Зари, потенциальные оппоненты Динамо и Шахтера. Главные новости за 10 декабря. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Очередное поражение луганской "Зари" в Лиге Европы, возможные соперники украинских грандов во втором по значимости европейском турнире, но и это не все наши новости на сегодня. Финансирование "Ворсклы" и "Горняка-Спорт", дисциплинарное расследование Украинской Ассоциации футбола и бутсы на гвоздь от экс-игрока киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.