Поражение Зари, потенциальные оппоненты Динамо и Шахтера. Главные новости за 10 декабря. Аудио
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Читайте такжеЗаря проиграла Браге, возможные соперники Динамо и Шахтера в ЛЕ. Главные новости за 10 декабря
Очередное поражение луганской "Зари" в Лиге Европы, возможные соперники украинских грандов во втором по значимости европейском турнире, но и это не все наши новости на сегодня. Финансирование "Ворсклы" и "Горняка-Спорт", дисциплинарное расследование Украинской Ассоциации футбола и бутсы на гвоздь от экс-игрока киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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