Директор по развитию MEGOGO: Прилагаем усилия, чтобы 4K стало привычным и для украинского зрителя

Директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков прокомментировал начала показа на сервисе футбольных матчей в качестве 4K. Так, в данном формате проводилась трансляция матча 6-го тура ЛЧ "Интер" – "Шахтер" (0:0).

"Просмотр спортивных событий в 4К-качестве – уже длительное время является нормальной практикой для большинства развитых стран. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы это стало привычным и для украинского зрителя, тем более при просмотре игр наших команд.

Среди всех пользователей MEGOGO – около 26% имеют устройства с поддержкой 4К. Значительное их число присоединилось к просмотру трансляции матча "Интер" – "Шахтер". Продолжаем держать курс на качество, ведь скоро событий в 4К-качестве на MEGOGO будет еще больше", – сказал Шестаков.