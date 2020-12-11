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Директор по развитию MEGOGO: Прилагаем усилия, чтобы 4K стало привычным и для украинского зрителя

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Конкуренция на рынке спортивных трансляций обостряется

Директор по развитию MEGOGO: Прилагаем усилия, чтобы 4K стало привычным и для украинского зрителя
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Директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков прокомментировал начала показа на сервисе футбольных матчей в качестве 4K. Так, в данном формате проводилась трансляция матча 6-го тура ЛЧ "Интер" – "Шахтер" (0:0).

"Просмотр спортивных событий в 4К-качестве – уже длительное время является нормальной практикой для большинства развитых стран. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы это стало привычным и для украинского зрителя, тем более при просмотре игр наших команд.

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Среди всех пользователей MEGOGO – около 26% имеют устройства с поддержкой 4К. Значительное их число присоединилось к просмотру трансляции матча "Интер" – "Шахтер". Продолжаем держать курс на качество, ведь скоро событий в 4К-качестве на MEGOGO будет еще больше", – сказал Шестаков.

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В статье: телепул Megogo
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Источник:
Воля

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