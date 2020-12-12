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Украинское пиар-агентство, которое "подожгло траву" на стадионах страны, стало лауреатом престижной премии

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В итоге, Верховная Рада ужесточила штрафы за поджог травы и сухостоя

Украинское пиар-агентство, которое "подожгло траву" на стадионах страны, стало лауреатом престижной премии
Новина українською

Украинское пиар-агентство Gres Todorchuk, которое в мае этого года "подожгло" траву на стадионах страны, чтобы привлечь внимание к поджогам полей и необходимости увеличения штрафов за такой поступок, стало лауреатом престижной пиар-премию European Excellence Awards.

За данную акцию украинское агентство стало лауреатом премии 2020 года в номинации Сhange communication

Напомним, что данную акцию совместно с киевском "Динамо" агентство запустило накануне голосования по законопроекту в Верховной Раде. В течении нескольких дней к акции подключились и другие украинские клубы, журналисты и общественные организации, а общий охват аудитории составил более 5 млн контактов, что привело к принятию законопроекта с ужесточением штрафов за поджог травы и сухостоя.

Украинское пиар-агентство, которое "подожгло траву" на стадионах страны, стало лауреатом престижной премии - изображение 1Украинское пиар-агентство, которое "подожгло траву" на стадионах страны, стало лауреатом престижной премии - изображение 2Украинское пиар-агентство, которое "подожгло траву" на стадионах страны, стало лауреатом престижной премии - изображение 3Украинское пиар-агентство, которое "подожгло траву" на стадионах страны, стало лауреатом престижной премии - изображение 4

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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