Украинское пиар-агентство, которое "подожгло траву" на стадионах страны, стало лауреатом престижной премии
В итоге, Верховная Рада ужесточила штрафы за поджог травы и сухостоя
Украинское пиар-агентство Gres Todorchuk, которое в мае этого года "подожгло" траву на стадионах страны, чтобы привлечь внимание к поджогам полей и необходимости увеличения штрафов за такой поступок, стало лауреатом престижной пиар-премию European Excellence Awards.
За данную акцию украинское агентство стало лауреатом премии 2020 года в номинации Сhange communication
Напомним, что данную акцию совместно с киевском "
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