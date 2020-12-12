Украинское пиар-агентство, которое "подожгло траву" на стадионах страны, стало лауреатом престижной премии

Украинское пиар-агентство Gres Todorchuk, которое в мае этого года "подожгло" траву на стадионах страны, чтобы привлечь внимание к поджогам полей и необходимости увеличения штрафов за такой поступок, стало лауреатом престижной пиар-премию European Excellence Awards.

За данную акцию украинское агентство стало лауреатом премии 2020 года в номинации Сhange communication