Начало тура в УПЛ, доход Динамо и Шахтера, увольнение Головко. Главные новости за 11 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 11 декабря

"Олимпик" принимал "Львов". Дончанам пришлось играть без главного бомбардира - Захеди Шахаба, который заболел на коронавирус. При отсутствии иранца функции голеадора взял на себя Даниил Романовский. Именно он сравнял счет на 76-й минуте после того, как в начале второго тайма отличился Юрий Кравчук. В итоге матч завершился со счетом 1:1. "Олимпик" пока пятый, но его могут обойти немало конкурентов. "Львов" обошел "Днепр-1" и занимает 12-ю строчку.

По словам директора ТК Футбол, УАФ собрала сильную команду юристов из Испании и Швейцарии. Это именно те юристы, которые отстаивали позицию Украины по делу Мораеса, когда техническое поражение для сине-желтых требовал Люксембург. Денисов утверждает, что Спортивный суд может вынести вердикт во второй половине января.

Больше всего получит "Шахтер" - на счет донецкого клуба в конце сезона упадет 43 млн евро. В эту сумму входит бонус за участие в групповом этапе, бонус за рейтинг, выплаты непосредственно за результаты и деньги за выход в плей-офф Лиги Европы. "Динамо" заработало 35 млн евро, а "Зари" достанется 4,7 млн.

Александр Головко снова без работы

Кременчугский "Кремень" прекратил сотрудничество с известным в прошлом защитником "Динамо" Александром Головко. Из официального сообщения следует, что контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. Головко возглавил "Кремень" летом. Под его руководством команда набрала 18 очков. Сейчас "Кремень" занимает 12 место.

И это не кто-то из "Зари", АЕК или "Гента". Неожиданно среди 11-ти лучших в шестом туре Лиги Европы оказался Евгений Чеберко. Его ЛАСК обыграл "Лудогорец" со счетом 3:1. Австрийская команда заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф. Напомним, что Чеберко перешел в ЛАСК из "Зари" летом. Однако с тех пор почти не играл, проигрывая конкуренцию другим.

ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего в году

Награда FIFA The Best приобрела новое значение, учитывая, что в этом году France Football отказался вручать Золотой мяч. Церемония вручения премии состоится 17 декабря. Сейчас ФИФА назвала трех финалистов - опять не обошлось без Роналду и Месси, однако главным фаворитом все же считается Роберт Левандовский.

В первом матче 12-го тура английской Премьер-лиги "Лидс" принимал "Вест Хэм". Уже на шестой минуте павлины открыли счет - Клих реализовал пенальти. Но в середине тайма Соучек выровнял положение, а после перерыва Огбонна забил победный для молотобойцев мяч - 1:2. Победа позволила "Вест Хэму" ситуативно подняться на пятое место. Андрей Ярмоленко в заявку на игру не попал.

В Серии А на выходных будут играть 11-й тур. В его первом матче "Сассуоло" принимал "Беневенто" и получил тяжелую победу благодаря пенальти, реализованному в начале игры Берарди. Благодаря трем добытым очкам "Сассуоло" обошел "Ювентус", "Интер" и "Наполи", отставание от лидера чемпионата - "Милана" - составляет четыре балла.