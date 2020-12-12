Начало тура в УПЛ, доход Динамо и Шахтера, увольнение Головко. Главные новости за 11 декабря
А также кто будет защищать Украину в Спортивном суде, признание Чеберко и матчи в ТОП-чемпионатах
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 11 декабря
Начался последний в 2020-м тур УПЛ
"Олимпик" принимал "Львов". Дончанам пришлось играть без главного бомбардира - Захеди Шахаба, который заболел на коронавирус. При отсутствии иранца функции голеадора взял на себя Даниил Романовский. Именно он сравнял счет на 76-й минуте после того, как в начале второго тайма отличился Юрий Кравчук. В итоге матч завершился со счетом 1:1. "Олимпик" пока пятый, но его могут обойти немало конкурентов. "Львов" обошел "Днепр-1" и занимает 12-ю строчку.
Денисов рассказал, кто будет представлять Украину в Спортивном суде
По словам директора ТК Футбол, УАФ собрала сильную команду юристов из Испании и Швейцарии. Это именно те юристы, которые отстаивали позицию Украины по делу Мораеса, когда техническое поражение для сине-желтых требовал Люксембург. Денисов утверждает, что Спортивный суд может вынести вердикт во второй половине января.
Стало известно, сколько украинские клубы заработали в еврокубках
Больше всего получит "Шахтер" - на счет донецкого клуба в конце сезона упадет 43 млн евро. В эту сумму входит бонус за участие в групповом этапе, бонус за рейтинг, выплаты непосредственно за результаты и деньги за выход в плей-офф Лиги Европы. "Динамо" заработало 35 млн евро, а "Зари" достанется 4,7 млн.
Александр Головко снова без работы
Кременчугский "Кремень" прекратил сотрудничество с известным в прошлом защитником "Динамо" Александром Головко. Из официального сообщения следует, что контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. Головко возглавил "Кремень" летом. Под его руководством команда набрала 18 очков. Сейчас "Кремень" занимает 12 место.
Украинский защитник попал в символическую сборную ЛЕ
И это не кто-то из "Зари", АЕК или "Гента". Неожиданно среди 11-ти лучших в шестом туре Лиги Европы оказался Евгений Чеберко. Его ЛАСК обыграл "Лудогорец" со счетом 3:1. Австрийская команда заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф. Напомним, что Чеберко перешел в ЛАСК из "Зари" летом. Однако с тех пор почти не играл, проигрывая конкуренцию другим.
ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего в году
Награда FIFA The Best приобрела новое значение, учитывая, что в этом году France Football отказался вручать Золотой мяч. Церемония вручения премии состоится 17 декабря. Сейчас ФИФА назвала трех финалистов - опять не обошлось без Роналду и Месси, однако главным фаворитом все же считается Роберт Левандовский.
Вест Хэм снова пятый в АПЛ
В первом матче 12-го тура английской Премьер-лиги "Лидс" принимал "Вест Хэм". Уже на шестой минуте павлины открыли счет - Клих реализовал пенальти. Но в середине тайма Соучек выровнял положение, а после перерыва Огбонна забил победный для молотобойцев мяч - 1:2. Победа позволила "Вест Хэму" ситуативно подняться на пятое место. Андрей Ярмоленко в заявку на игру не попал.
Сассуоло снова выше грандов
В Серии А на выходных будут играть 11-й тур. В его первом матче "Сассуоло" принимал "Беневенто" и получил тяжелую победу благодаря пенальти, реализованному в начале игры Берарди. Благодаря трем добытым очкам "Сассуоло" обошел "Ювентус", "Интер" и "Наполи", отставание от лидера чемпионата - "Милана" - составляет четыре балла.
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