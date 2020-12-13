Ничья Динамо, фиаско Боруссии, класс Зидана. Главные новости за 12 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 12 декабря

Это был очень насыщенный событиями матч. "Колос", который фактически уволил Михайличенко летом, открыл счет в начале второго тайма - Евгений Селезнев реализовал пенальти. Затем арбитр удалил Шепелева, чем спровоцировал эмоциональную реакцию Мирчи Луческу. Виктор Цыганков сумел сравнять счет благодаря пенальти (с удалением Максименко в составе соперника), а затем еще и вывел "Динамо" вперед на 84-й минуте. Однако удержать преимущество киевляне не смогли - Антюх на 88-й установил окончательный итог - 2:2. И хотя бело-синие потеряли два очка, этого одного набранного балла будет достаточно, чтобы зимовать на первом месте. Но в воскресенье "Шахтер" может сократить отставание до минимума.

Открывали субботний игровой день в Полтаве. Анатолий Нуриев из "Миная" забил первый гол, здорово реализовав выход один на один. Для новичка УПЛ это уже шестой гол в рамках УПЛ. Еще в первом тайме "Ворскла" дважды отправляли мяч в сетку ворот, но в обоих случаях арбитр отменял взятие из-за офсайда. В конце концов, во втором тайме Даниил Кравчук все же принес "Ворскле" ничью - 1:1. Полтавчане догнали "Десну", которая в воскресенье играет с "Мариуполем".

Что-то не то происходит с "Днепром-1" - команда Йовичевича потерпела шестое поражение подряд. На этот раз от "Руха", который таким образом впервые победил в Премьер-лиге. Героем встречи стал Валерий Федорчук - он записал в свой актив дубль, также голы забивали Кухаревич и Климчук. "Днепр-1" смог ответить лишь точным ударом Сватка. "Рух" наконец покинул последнюю строчку, а "Днепр-1" как раз туда и опустился.

В Бундеслиге зафиксировано сразу два неожиданных результата. Во-первых, "Бавария" не смогла обыграть "Унион Берлин" - лишь ничья 1:1 (уже третья в последних четырех матчах). Во-вторых, "Боруссия" из Дортмунда была разбита на своем поле "Штутгартом" - 1:5. Определенной сенсацией можно назвать и ничью "Боруссии" из Менхенгладбаха с "Гертой" - 1:1. А вот "Лейпциг" победил "Вердер" и догнал по набранным очкам "Баварию".

В Английской Премьер-лиге центральным событием дня стала встреча "Манчестер Сити" с "Манчестер Юнайтед". Однако за громкой вывеской спряталась достаточно осторожная игра. Финальный свисток зафиксировал счет 0:0. А вот "Челси" потерял возможность ситуативно выйти на первое место - аристократы проиграли "Эвертону" 0:1. Ливерпульская команда пока отстает от лидера всего на четыре очка. "Челси" - третий, но его могут подвинуть "Лестер" и "Саутгемптон".

В Испании состоялось дерби Мадрида. Матрасники подошли к игре с серией из десяти матчей без поражений (восемь побед и две ничьих). Но Зинедин Зидан понимал, что допускать осечку в нынешней ситуации он не имеет права. И команда его не подвела - "Реал" победил благодаря голу Каземиро и автогола от Яна Облака. 2:0 - "Атлетико" остался лидером Ла Лиги, но "Реал" отстает лишь на три пункта.