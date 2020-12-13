  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ровно 16 лет назад Андрей Шевченко получил Золотой Мяч
В тренде

Ровно 16 лет назад Андрей Шевченко получил Золотой Мяч

Общие новости
(1 голосов)

В 2004-м году Шева был признан лучшим футболистом мира

Ровно 16 лет назад Андрей Шевченко получил Золотой Мяч
Новина українською

В этот день, 13-го декабря 2004 года Андрей Шевченко получил самую престижную индивидуальную награду - Золотой Мяч.

16 лет назад France Football признал украинского форварда "Милана" лучшим игроком мира.

Шевченко в голосовании набрал 175 очков и обогнал атакующих полузащитников каталонской "Барселоны" Рональдиньо и Деку.

Ровно 16 лет назад Андрей Шевченко получил Золотой Мяч - изображение 1

Ровно 16 лет назад Андрей Шевченко получил Золотой Мяч - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
13.12.2020 в 17:20
Кто будет за Шевой и будет ли?!Вообще Шеву можно поздравить-МОЛОДЕЦ!ТАКОГО ДОБИТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО В ИТАЛИИ!!!
Ответить
0
0
wavo81
13.12.2020 в 17:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...