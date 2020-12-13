Ровно 16 лет назад Андрей Шевченко получил Золотой Мяч
В 2004-м году Шева был признан лучшим футболистом мира
В этот день, 13-го декабря 2004 года Андрей Шевченко получил самую престижную индивидуальную награду - Золотой Мяч.
16 лет назад France Football признал украинского форварда "Милана" лучшим игроком мира.
Шевченко в голосовании набрал 175 очков и обогнал атакующих полузащитников каталонской "Барселоны" Рональдиньо и Деку.
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
13.12.2020 в 17:20
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wavo81
13.12.2020 в 17:16
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