Отмененный матч Шахтера, победы Десны и Зари, гол Малиновского. Главные новости за 13 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 13 декабря

Воскресный игровой день в УПЛ должна была открыть встреча финалистов позапрошлого розыгрыша Кубка Украины. Однако игра не состоялась. Делегат УАФ еще в 10 утра сообщил сторонам, что поле стадиона в Кропивницкому является травмоопасным из-за неудовлетворительного состояния. Оказалось, что подогрев на арене не был включено и из-за резкого ухудшения погодных условий газон оказался непригодным для игры. Теперь судьбу матча решит КДК. Хотя в петровском клубе убеждены, что свою роль сыграл авторитет "Шахтера" - с другим соперником игра наверняка состоялась бы.

Черниговская команда принимала в Киеве "Мариуполь". В первом тайме "Десне" так и не удалось забить в ворота соперника. Однако после перерыва на поле появился Картушов. Именно Егор открыл счет на 50-й минуте, а на 56-й Хлебас удвоил преимущество своей команды. В конце концов, игра так и завершилась - 2:0 в пользу "Десны", которая, таким образом, укрепилась на третьей строчке. Отставание от ближайших конкурентов составляет три очка.

Завершил 13-й тур матч "Александрия" - "Заря". В первом тайме отличился Дмитрий Иванисеня. В начале второго красную карточку получил Владислав Кабаев. Однако "Александрия" почти за весь второй тайм не смогла использовать численное большинство. Более того, на 90+6-й Саядманеш забил еще и второй мяч в ворота Панькива. Таким образом, "Заря" завершает год на фоне трех побед подряд в чемпионате. Это позволило луганчанам догнать "Ворсклу" и опередить ее по дополнительным показателям.

Руслан вышел в старте "Аталанты" на игру против "Фиорентины". В начале второго тайма он удвоил преимущество своей команды, забив классным ударом со штрафного. На 74-й минуте его заменили. В итоге команда из Бергамо победила 3:0. Роман Яремчук в свою очередь сыграл ключевую роль в победе "Гента" над "Сент-Трюйденом". Форвард сборной Украины забил на 85-й минуте и установил окончательный итог игры - 2: 1 в пользу его команды, которая поднялась на 12 место.

Две ничьих подряд от "Баварии" стали прекрасным шансом для "Байера" и аптекари им воспользовались сполна. В воскресенье команда Петера Боша разбила "Хоффенхайм" 4:1, дубль на счету Леона Бейли. Таким образом, "Байер" на одно очко опередил мюнхенцев! Между тем, "Шальке" до сих пор (а уже 11-й тур) не может победить. На этот раз хотя бы ничья - с "Аугсбургом" 2:2. У кобальтовых лишь четыре очка и последнее место в лиге.

Два года швейцарец Люсьен Фавр продержался на посту главного тренера в Дортмунде. За это время он сумел только выиграть Суперкубок Германии в 2019 году. В этом сезоне желто-черные традиционно сильно стартовали, гарантировали участие в плей-офф Лиги Чемпионов (еще и с первого места), но в последних трех турах набрали лишь одно очко. В субботу "Боруссия" была разгромлена "Штутгартом" на своем поле со счетом 1:5. Это стало последней каплей для боссов дортмундского клуба. Сейчас шмели пятые в турнирной таблице с отставанием в шесть очков от лидера.

Первым это сделал "Тоттенхэм" в игре с "Кристал Пэлас". Шпоры благодаря Кейну вели в счете почти час, но в конце поединка пропустили от Шлупа. Казалось, ситуацией воспользуется "Ливерпуль" и вернется на вершину, но команда Клоппа сама сыграла вничью с одним из аутсайдеров - "Фулхэмом". Красным пришлось отыгрываться, сделал это Салах. Продолжает страдать "Арсенал" - канониры проиграли "Бернли" 0:1, это уже четвертое поражение в последних пяти поединках. Лондонский гранд пока 15-й. А вот "Лестер" разбил "Брайтон" 3:0 и поднялся на третье место с отставанием от лидеров лишь в одно очко.

Более 20 ударов по воротам "Леванте" нанесли футболисты каталонского гранда, а забить смогли лишь раз - отличился на 76-й минуте Лионель Месси. Наконец подопечным Кумана удалось не пропустить - победа 1:0, которая подняла "Барселону" на восьмое место. Между тем "Реал Сосьедад" в третьем матче подряд играет вничью, на этот раз 1:1 с "Эйбар". Сан-себастьянцы опередили "Атлетико" за счет большего количества забитых мячей.

Россонери потеряли очки в игре с "Пармой". Более того, "Милан" проигрывал 0:2, но дубль Эрнандеса помог свести матч к ничьей. "Интер" победил "Кальяри" 3:1, и теперь отстает всего на три балла. На четыре балла позади "Наполи" - команда Гаттузо одержала волевую победу над "Сампдорией". "Ювентус" обыграл "Дженоа" 3:1, у команды Пирло столько же очков, как и у неаполитанцев.