Гол Яремчука, увольнение Фавра и отмена матча горняков. Главные новости за 13 декабря. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеОтмененный матч Шахтера, победы Десны и Зари, гол Малиновского. Главные новости за 13 декабря
Отмененный поединок "Ингулец" – "Шахтер", важные автографы Руслана Малиновского и Романа Яремчука в воротах оппонентов, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты матчей в Английской Премьер-лиге, Ла Лиге, Бундеслиге и Серии А, а также увольнение наставника "Боруссии Дортмунд" Люсьена Фавра. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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