Крот-футболист и Майкл Джордан против инопланетян. Что посмотреть с детьми на каникулах

К правильным вещам нужно приучать детей еще с малого возраста, воспитывая в них наилучшие качества. Большую роль в формировании личности занимает кинематограф, ведь во время просмотра фильмов дети впитывают ту или иную информацию, стараются быть похожими на положительных героеев.

Существует немало хороших спортивных фильмов и мультфильмов, которые могут научить детей преодолевать препятствия, добиваться своего и до конца идти к своей цели. По случаю выхода в украинский прокат мульфильма "Гол", мы составили список двенадцати спортивных картин для детей любого возраста.

"Як козаки у футбол грали" (1970)

Легендарный и однозначно самый известный мульфильм украинского производства. В этой же серии есть и несколько лент со спортивной тематикой: "Как казаки олимпийцами стали" и "Как казаки в хоккей играли". Все серии короткометражные и продолжительность не превышает 20 минут. Это мульты, которые никогда не надоедает пересматривать.

"Дикие предки" (Early Man, 2018)

Мульфильм рассказывает о пещерном человеке, который должен спасти свое племя от правителя города Бронзового века. Причем выяснять отношения они будут не с использованием меча, а на футбольном поле. Забавный мультик, в котором идет рассказ не только о мире спорта, но и акклиматизации к стремительно меняющемуся миру.

Гол (Strike, 2019)

Мультфильм о кроте Манго, который не хочет идти по стопам отца, а мечтает стать футболистом. Он собирает команду из других животных, вместе с которыми намерен добыть победу на Кубке дикой природы. Кстати, уже 17-го декабря мультфильм выходит в украинский прокат и мы сможем узнать, удалось ли Манго достичь своей цели. Список кинотеатров, где покажут анимационную ленту смотрите на сайте Arthouse Traffic здесь.

Площадка (The Sandlot, 1993)

После окончания пятого класса мальчик Скотти, главный герой фильма, переезжает вместе с родителями в новый город, оставляя свою старую жизнь в другом месте. Чтобы не быть одиноким и завести новых друзей, он начинает с местными мальчишками играть в бейсбол, которым всегда увлекался.

Симба-футболист (Simba Jr. and the Football World Cup, 2000)

Юный тигренок Симба, вместе со своими друзьями, полюбил футбол. Чувства пришли вовремя, ведь очень скоро должен был начаться первый в истории Чемпионат мира среди животных. На протяжении всего мультсериала зрители смогут наблюдать за самым необычным турниром в истории.

Бей и кричи (Kicking & Screaming, 2005)

Легкий фильм комедийного жанра, который рассказывает о жизни Фила Уэстона, обычного человека средних лет. Всю жизнь он терпел нравоучения своего отца, который тренирует одну из детских футбольных команд. Фил также решает возглавить один из коллективов, чтобы потом сразиться против своего же отца. Концковка фильма дает понять: победа - не всегда самое главное.

Новичок года (Rookie of the Year, 1993)

Генри Ровенгартнер мечтает стать лучшим бейсболистом мира, но в детской команде тренер называет его слабым звеном. После несчастного случая и операции, его рука заживает невероятным образом, что позволяет ему бросать мяч со скоростью 120 километров в час. После этого его карьера пошла вгору.

Играй как Бекхэм (Bend It Like Beckham, 2002)

Красивая история о том, что всегда нужно следовать за мечтой. Юная Джесс приехала вместе со своей семьей в Лондон из Индии. Её родители видят в ней юриста, но у девушки своя мечта. Она хочет стать футболисткой и всю жизнь обожала Дэвида Бекхэма. Вместе со своей подругой Джульеттой они тайно посещают футбольный клуб, в надежде однажды сыграть за настоящую команду.

Выбор игры/В поисках Бобби Фишера (Searching For Bobby Fischer, 1994)

Становление шахматиста Джошуа Вайцкина, которого его тренер, Брюс Пандолфини, считает настоящим гением и хочет, чтобы тот пошел по пути легендарного Бобби Фишера. Вот только сам Джошуа не приветствует агрессивное поведение тренера и в конце концов приходит к собственному шахматному стилю.

Могучие утята (The Mighty Ducks, 1992)

Адвокат Гордон Бомбей влип в неприятную историю, после чего его приговорили к исправительным работам. Теперь он обязан тренировать детскую хоккейкую команду, которая идет последней в лиге. Гордон в детстве ничего не добился на льду, но теперь полон решимости привести "Могучих утят" к победе.

Космический джем (Space Jam, 1996)

Легендарный баскетболист Майкл Джордан решил завязать со спортом, но тут его находят известные персонажи мультиков "Looney Tunes" - кролик Багз, Даффи Дак, поросенок Порки. Им срочно нужна помощь, так как их мир под угрозой вторжения пришельцев, которые хотят с ними сыграть в баскетбол. Только у Джордана есть шанс спасти мультяшных персонажей, а вместе с этим поднять настроение всем детям.

Каратэ-пацан (The Karate Kid, 2010)

После смерти отца, 12-летний Дрей Паркер вместе с мамой переезжает в Китай, где ей предложили более выгодную работу. В новом коллективе Дрей был несколько раз избит, не сумев сдружиться с товарищами. Это вынуждает мальчика заняться восточными единоборствами под руководством мистера Хана, которого сыграл Джеки Чан. Он готовит Дрея к турниру по кунг-фу, где у Паркера будет шанс отомстить обидчикам.