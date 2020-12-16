Марафон в АПЛ, антирекорд Лунина и академия Десны. Главные новости за 15 декабря. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Команды Хосепа Гвардиолы и Фрэнка Лэмпарда сенсационно теряют зачетные пункты в рамках midweek, но и это не все наши новости на сегодня. Смерть Петра Слободяна, антирекорд Андрея Лунина и победа мадридского "Реала", а также детали повреждения Неймара и собственная футбольная академия черниговской "Десны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.