Марафон в АПЛ, антирекорд Лунина и академия Десны. Главные новости за 15 декабря. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеАнтирекорд Лунина, победа Реала в Класико и проблемы английских грандов. Главные новости от 15 декабря
Команды Хосепа Гвардиолы и Фрэнка Лэмпарда сенсационно теряют зачетные пункты в рамках midweek, но и это не все наши новости на сегодня. Смерть Петра Слободяна, антирекорд Андрея Лунина и победа мадридского "Реала", а также детали повреждения Неймара и собственная футбольная академия черниговской "Десны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Умер Геннадий Кернес - в свое время он возглавлял Харьковскую областную федерацию футбола
- Моуриньо: Если бы я вел себя так же, как Клопп у боковой линии, то меня бы удалили
- Малиновский и CR7 не забивали, но вышло ярко. Ювентус – Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов
- Дарио Срна: Ахметов хотел лично оплатить подогрев поля
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...