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Марафон в АПЛ, антирекорд Лунина и академия Десны. Главные новости за 15 декабря. Аудио

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Марафон в АПЛ, антирекорд Лунина и академия Десны. Главные новости за 15 декабря. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеАнтирекорд Лунина, победа Реала в Класико и проблемы английских грандов. Главные новости от 15 декабря

Команды Хосепа Гвардиолы и Фрэнка Лэмпарда сенсационно теряют зачетные пункты в рамках midweek, но и это не все наши новости на сегодня. Смерть Петра Слободяна, антирекорд Андрея Лунина и победа мадридского "Реала", а также детали повреждения Неймара и собственная футбольная академия черниговской "Десны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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