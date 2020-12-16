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Украинская женская команда выбыла из еврокубков

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Пропустили в первом тайме

Украинская женская команда выбыла из еврокубков
Новина українською

Украинская команда из Харькова "Житлобуд-2" в 1/16 женской Лиги чемпионов на выезде уступила казахскому "Шымкенту" со счетом 0:1.

В предыдущем поединке, который состоялся в Украине, наша команда победила со счетом 2:1.

Однако по итогам двух встреч харьковский "Житлобуд-2" выбывает из соревнований.

Шымкент - Житлобуд-2 1:0

Гол: Кулмагамбетова (35)

Житлобуд-2: Самсон - Сирмай, Корсун, Подольская, Филенко - Андрухив, Панцулая, Андрущак, Котяш - Калинина - Кравчук

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В статье: женская Лига чемпионов Житлобуд-2 (Харьков).
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