Украинская женская команда выбыла из еврокубков
Пропустили в первом тайме
Украинская команда из Харькова "Житлобуд-2" в 1/16 женской Лиги чемпионов на выезде уступила казахскому "Шымкенту" со счетом 0:1.
В предыдущем поединке, который состоялся в Украине, наша команда победила со счетом 2:1.
Однако по итогам двух встреч харьковский "Житлобуд-2" выбывает из соревнований.
Шымкент - Житлобуд-2 1:0
Гол: Кулмагамбетова (35)
Житлобуд-2: Самсон - Сирмай, Корсун, Подольская, Филенко - Андрухив, Панцулая, Андрущак, Котяш - Калинина - Кравчук
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