Украинская женская команда выбыла из еврокубков

Украинская команда из Харькова "Житлобуд-2" в 1/16 женской Лиги чемпионов на выезде уступила казахскому "Шымкенту" со счетом 0:1.

В предыдущем поединке, который состоялся в Украине, наша команда победила со счетом 2:1.

Однако по итогам двух встреч харьковский "Житлобуд-2" выбывает из соревнований.

Шымкент - Житлобуд-2 1:0

Гол: Кулмагамбетова (35)

Житлобуд-2: Самсон - Сирмай, Корсун, Подольская, Филенко - Андрухив, Панцулая, Андрущак, Котяш - Калинина - Кравчук