Крестный отец Монзуль: Когда другие девочки играли в куклы, Катя играла с мячом
Сейчас Монзуль - в топе украинского судейского корпуса
Экс-арбитр с 17-летним стажем, крестный отец Екатерины Монзуль Сергей Глушак рассказал о том, как девушка в свое время пришла к судейству.
"Екатерина любит футбол с самого детства. Когда другие девочки играли в куклы, Катя играла с мячом. Впоследствии гоняла мяч с ребятами на стадионе, пробовала себя в роли футболистки и очень надежно играла в защите.
А в 17 лет решила, что хочет заниматься судейством на поле. Катя очень целеустремленная и умная, потому достигла больших успехов в этой сфере", — рассказал Глушак.
Отметим, что кроме матчей женских команд, в этом году 39-летняя Монзуль работала на матчах УПЛ, отборочном матче молодежного Евро-2021 Литва – Греция, матче Лиги наций Сан-Марино – Гибралтар и встрече группового этапа Лиги Европы "Гент" – "Слован".
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