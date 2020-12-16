Крестный отец Монзуль: Когда другие девочки играли в куклы, Катя играла с мячом

Экс-арбитр с 17-летним стажем, крестный отец Екатерины Монзуль Сергей Глушак рассказал о том, как девушка в свое время пришла к судейству.

"Екатерина любит футбол с самого детства. Когда другие девочки играли в куклы, Катя играла с мячом. Впоследствии гоняла мяч с ребятами на стадионе, пробовала себя в роли футболистки и очень надежно играла в защите.

А в 17 лет решила, что хочет заниматься судейством на поле. Катя очень целеустремленная и умная, потому достигла больших успехов в этой сфере", — рассказал Глушак.

Отметим, что кроме матчей женских команд, в этом году 39-летняя Монзуль работала на матчах УПЛ, отборочном матче молодежного Евро-2021 Литва – Греция, матче Лиги наций Сан-Марино – Гибралтар и встрече группового этапа Лиги Европы "Гент" – "Слован".