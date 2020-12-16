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Крестный отец Монзуль: Когда другие девочки играли в куклы, Катя играла с мячом

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(1 голосов)

Сейчас Монзуль - в топе украинского судейского корпуса

Крестный отец Монзуль: Когда другие девочки играли в куклы, Катя играла с мячом
Новина українською

Экс-арбитр с 17-летним стажем, крестный отец Екатерины Монзуль Сергей Глушак рассказал о том, как девушка в свое время пришла к судейству.

"Екатерина любит футбол с самого детства. Когда другие девочки играли в куклы, Катя играла с мячом. Впоследствии гоняла мяч с ребятами на стадионе, пробовала себя в роли футболистки и очень надежно играла в защите.

А в 17 лет решила, что хочет заниматься судейством на поле. Катя очень целеустремленная и умная, потому достигла больших успехов в этой сфере", — рассказал Глушак.

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Отметим, что кроме матчей женских команд, в этом году 39-летняя Монзуль работала на матчах УПЛ, отборочном матче молодежного Евро-2021 Литва – Греция, матче Лиги наций Сан-Марино – Гибралтар и встрече группового этапа Лиги Европы "Гент" – "Слован".

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В статье: Екатерина Монзуль
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Экспресс

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Комментарии (16)
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Hanter44 (Baburka)
17.12.2020 в 08:34
ШИЗОФРЕНИЯ-навязчивые идеи,бред,враждебность и агрессивность,истеричность,заносчивость-(Википедия) Вот характерные черты присущие постоянным посетителям сайта:Простоквашину,Ринатбандитычу,Вик.Бокассе и их предводителю-DynamoKiyv
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0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 09:47
Hanter44, так ты лечись, или то что у тебя не излечимо?
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 22:02
Лучше бы ей баскетбольный мяч попался...
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+3
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.12.2020 в 21:34
Катя, Катерина, маков цвет.....
Ответить
+2
-5
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 22:03
а ты наркоман оказывается....
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+4
-3
Исследователь
16.12.2020 в 21:12
С таким подходом к делу Катя далеко продвинится , молодец.
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+3
-5
kalan-86 (Анкара)
16.12.2020 в 20:32
Молодец Катя! Горжусь! А лучшим комплиментом будут все ехидные негативные комментарии завистливых неудачников.
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+6
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 20:26
Краще би вона більше гралася в ляльки...
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+5
-5
UVD9355555 (Кропивницкий )
16.12.2020 в 21:00
Ну да, а то шубу впарить некому
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+4
-5
Alex-696 (Немирів)
16.12.2020 в 21:23
Тобі впарять.
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 22:08
Она о шубе мечтает ??? шахтьор подарит точно, за то,что она вытворяет в матчах ДИНАМО...
+3
-1
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 22:10
Ви наступили на хвору мозоль. Коли тільки починали розмови про ВАР, то всі "гранди" били себе в груди і волали: "Ми за справедливість! Ми за однаковий підхід для всіх!" Але коли на практиці вийшло, що ВАР став для арбітрів щитом, фактично став на заваді тиску на арбітрів збоку тих самих грандів, який практикувався в Україні протягом останніх 28 років, то "раптом" виявилося, що ВАР - це погано, і що шуби - це значно кращий "асистент арбітра". Згадайте, як судили матчі з Динамо, Шахтарем, Ювентусом, Реалом, Барселоною ще роки 3-4 тому. Сумнівне суддівське рішення на користь гранда в матчі з аутсайдером було майже нормою, і нікого особливо не обурювало, хіба що вболівальників команди-суперника. А зараз виявляється, що навіть спірні рішення через ВАР можуть виносити рівномірно в обидва боки!!! Звісно, що в грандів напад ностальгії.
+2
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 22:42
У тому то й справа що вар а руках нечистоплотних брудних арбітрів є засобом для маніпуляції.
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 23:27
В тому-то і справа, що про "поганий ВАР" в руках "брудних арбітрів" пишуть лише погані тролі брудного несенюка. Я за останні дні передивився десятки спірних епізодів, і жодного разу не побачив безпідставного суддівського рішення за допомогою ВАР. Тож "одному всім відомому суперклюбу" (як любить писати один з його всім відомих тролів) варто змиритися з тим, що він надалі буде в рівних умовах з усіма іншими клубами (а не в теплій ванні, як було попередні 28 років). Але ж рівні умови для всіх - це, здається, саме те, чого так нібито прагне один з його власників?
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 01:13
"передивився десятки спірних епізодів, і жодного разу не побачив безпідставного суддівського рішення за допомогою ВАР." арбитры Англии и Италии увидели, а ты не увидела? Может тогда не все вокруг дураки, а именно ты дурак?
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 01:13
"одному всім відомому суперклюбу" - ну, это точно про шахтьор
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