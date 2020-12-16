УАФ открыла дело по факту выступления ряда украинских футболистов за "сборную ДНР"

СБУ обратилась к УАФ, сообщив, что в ходе оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия", который состоялся 25 сентября 2020 в Сухуми.

Комитет по этике и честной игре открыл дело и проведет проверку возможного нарушения кодекса этики и честной игры УАФ в части причинения вреда имиджу украинскому футболу.

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С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры по делу, УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче следующим лицам: Станиславу Гарненко (год рождения – 1987), Евгению Федотову (1987), Артему Пархоменко (2000), Евгению Охмату (1987), Савелию Томазову (1998), Ярославу Махно (1993), Андрею Лагоде (2002), Артему Бессалову (1983) и Владиславу Фролову (1988).

Отметим, что наиболее известным футболистом из перечисленных является Артем Бессалов, который ранее на профессиональном уровне играл за донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", "Гелиос", черкасский "Днепр", "Николаев", "Полтаву", "Кристалл" и "Черкасский Днепр".