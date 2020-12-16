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УАФ открыла дело по факту выступления ряда украинских футболистов за "сборную ДНР"

Общие новости
(11 голосов)

По наводке СБУ

УАФ открыла дело по факту выступления ряда украинских футболистов за "сборную ДНР"
Новина українською

СБУ обратилась к УАФ, сообщив, что в ходе оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия", который состоялся 25 сентября 2020 в Сухуми.

Комитет по этике и честной игре открыл дело и проведет проверку возможного нарушения кодекса этики и честной игры УАФ в части причинения вреда имиджу украинскому футболу.

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С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры по делу, УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче следующим лицам: Станиславу Гарненко (год рождения – 1987), Евгению Федотову (1987), Артему Пархоменко (2000), Евгению Охмату (1987), Савелию Томазову (1998), Ярославу Махно (1993), Андрею Лагоде (2002), Артему Бессалову (1983) и Владиславу Фролову (1988).

Отметим, что наиболее известным футболистом из перечисленных является Артем Бессалов, который ранее на профессиональном уровне играл за донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", "Гелиос", черкасский "Днепр", "Николаев", "Полтаву", "Кристалл" и "Черкасский Днепр".

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В статье: СБУ КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (26)
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krakow (Херсон)
17.12.2020 в 06:40
Возмущаться и удивляться. бессмысленно. Малоросы,они же хохлы-обыватели,неотьемлемая часть общества. У них один бог - гроши. Плюс,копеечная слава.Может их сурло,десь мелькнет...Ритуальные "патриоты",тоже от этих,далеко не ушли.Их не волнует "родословная" хозяев клуба и нынешняя "деятельность", в разы превосходящая ущерб для страны,в отличие от этих недоумков.. Им конче потрiбен, результат.А, в этом случае - "патриоты" вне политики.
Ответить
0
-1
androma (Вересневе)
17.12.2020 в 00:40
Добровольное сотрудничество с окупационными властями -- пожизненное отстранение от футбола гарантировано.
Ответить
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
16.12.2020 в 22:26
футбол вне политики
Ответить
+1
-6
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 22:47
"Черноморец" ездил в 1942 году на игры в Германию с «Люфтваффе» ..???
Ответить
+4
-3
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 08:03
Динамо с немцами в те времена играло.
0
0
Pavel_ (Москва )
16.12.2020 в 21:44
Так что теперь, мне непонятно в Донецке нельзя в футбол играть потому что это ненранится СБУ? Мир сошёл сума
Ответить
+2
-10
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 22:18
...ты мокша с какой норы вылез...???
Ответить
+7
-1
Po4eson (Одесса)
16.12.2020 в 22:28
Первый раз тебя плюсанул.
+7
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
16.12.2020 в 20:25
На бутылку чепуховцев.
Ответить
+6
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 20:23
Такі ж пітараси як Тимощук і рахітський.
Ответить
+16
-7
UVD9355555 (Кропивницкий )
16.12.2020 в 19:55
Замыливание глаз, которым занимаются как УАФ, так и СБУ, так и т. н. "ультрас". Почему-то в клубах спокойно себе играет куча игроков, до этого игравших в чемпионатах крыма и дыры, на которых никто не обращает внимания. Видимо порешали
Ответить
+6
-14
vcarma
16.12.2020 в 19:54
А им предлагали играть за сборную Украины?
Ответить
+5
-16
ysebe1970 (Бровары)
16.12.2020 в 20:20
Типа им предложат.. Их уровень как раз денере ...
Ответить
+15
-1
тутти-10 (Сумська область)
16.12.2020 в 21:36
А якщо ні, то що? До чого це питання?
Ответить
+6
-1
bokassolowara
16.12.2020 в 19:37
УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче - а что писать?))) я, Станислав Гарненко - играл в футбол в Абхазии))) и заодно еще СБУ попросить предоставить письменные объяснения так называемым патриотам относительно их нахождения дома в инете на сайте хуахфутбол а не в ато)))) не защищает кто? либо больной, либо п*Адла, либо непатриот...аа..ну и наверно тридварасов не берут в армию всу ,не знаю..
Ответить
+4
-19
aleks68
16.12.2020 в 19:41
с головой не дружишь убогий?
Ответить
+18
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
16.12.2020 в 19:50
А она у него есть ? Там же вместо головы вторая задница...
+14
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 20:35
У коцапа виходной - ето голова.
Ответить
+7
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
16.12.2020 в 20:53
Какцапское підріло с нижнего тагила
Ответить
+9
-2
Dardolis (Первомайск)
16.12.2020 в 21:34
Станислав Гарненко, серьезно? Помню такого) Жене привет) И дочурке) Мы как-то с женой твоей ее разбудили случайно ночью...Когда ты отсутствовал...Ещё раз попроси в нее извинение)
Ответить
+1
-4
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 22:14
А ты точно в АТО не пошел по последнему пункту (тридварасов не берут в армию всу )...
Ответить
+4
-1
Oлeкcин (Н.)
16.12.2020 в 19:36
Почему СБУ их не посадит?
Ответить
+6
-11
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 21:28
Саджати їх нема за що, бо нікого не вбили (принаймні про це не відомо... поки що), а от від футболу в Україні можна і відлучити років на 5 - у виховних цілях. Це цілком узгоджується з правилами УЄФА: гравець, заграний за якусь збірну, не може виступати за іншу протягом 5 років. Тим більше тут йдеться про збірну не країни, а терористичного угрупування.
Ответить
+5
-3
Joyce (Donetsk)
17.12.2020 в 06:49
Так ведь и федерации такой не существует априори. Формально их могут привлечь за сотрудничество с ДНР. Но, с другой стороны, не совершив каких-либо противоправных действий, они автоматически подлежат амнистии. Могут наложить штраф, отобрав гонорар за участие в матче. Коллизия, однако. Поэтому УАФ придется потрудиться над формулировкой "обвинения" :)
0
0
тутти-10 (Сумська область)
16.12.2020 в 21:38
Патамучта СБУ нє суд. Лагічна?
Ответить
+5
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 22:48
Тому що СБУ це не Моссад...((
+1
-1


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