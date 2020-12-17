Заря проходит Десну, а украинцы забивают заграницей. Главные новости за 16 декабря. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Последний матч в рамках 1/8 Кубка Украины и скандал с VAR, потенциальные трансферы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Обновление эмблемы футбольного клуба "Львов", победные голы украинских исполнителей заграницей и результаты топ-матчей топ-лиг. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.