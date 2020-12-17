Заря проходит Десну, а украинцы забивают заграницей. Главные новости за 16 декабря. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПоследний четвертьфиналист Кубка Украины, голы наших за границей, интерес к Соломону. Главные новости за 16-е декабря
Последний матч в рамках 1/8 Кубка Украины и скандал с VAR, потенциальные трансферы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Обновление эмблемы футбольного клуба "Львов", победные голы украинских исполнителей заграницей и результаты топ-матчей топ-лиг. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Моуриньо: Если бы я вел себя так же, как Клопп у боковой линии, то меня бы удалили
- Последний четвертьфиналист Кубка Украины, голы наших за границей, интерес к Соломону. Главные новости за 16-е декабря
- Малиновский и CR7 не забивали, но вышло ярко. Ювентус – Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов
- Скончался обладатель Суперкубка УЕФА в составе киевского Динамо
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...