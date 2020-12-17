Последний четвертьфиналист Кубка Украины, голы наших за границей, интерес к Соломону. Главные новости за 16-е декабря

UA-Футбол собрал для вас главные новости за последние сутки – 16-го декабря

ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТ КУБКА УКРАИНЫ

В Киеве состоялся последний матч в рамках 1/8-й финала Кубка Украины. За вакантную путевку в четвертьфинал соревновались "Десна" и "Заря". Этот матч стал для Украины историческим – самим поздним в календарном году, которые когда-либо игрались в отечественном футбольном пространстве. Победу благодаря голу Юрченко с пенальти одержала "Заря", а в целом поединок отметился очередным судейским скандалом.

Теперь известны все участники четвертьфинала Кубка Украины. Жеребьевка состоится 18-го декабря.

АГЕНТ ТАЙСОНА НЕ СПЕШИТ УСТРАИВАТЬ БУДУЩЕЕ СВОЕГО КЛИЕНТА

Агент одного из лидеров "Шахтера" Тайсона заявил, что в настоящее время не ведет никаких переговоров с другими клубами. Известно, что у Тайсона летом 2021-го года заканчивается контракт с "горняками" и футболист готов покинуть Украину. Среди претендентов на игрока значится бразильский "Интернасиональ", однако Диего Дорнеллес отрицает факт наличия договоренности клуба с Тайсоном.

Напомним, что Тайсон является воспитанником "Интернасионаля", откуда и перешел в "Металлист" (а уж оттуда – в "Шахтер") в 2011-м году.

ФК ЛЬВОВ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА НОВУЮ ЭМБЛЕМУ КЛУБА

Один из участников УПЛ не тратит времени зря. Во время зимнего межсезонья ФК "Львов" решил обновить эмблему клуба, и для этого обратился за помощью к общественности. Все желающие могут принять участие в конкурсе, а победитель даже получит денежное вознаграждение.

После двенадцати матчей в УПЛ, напомним, "Львов" идет на предпоследней тринадцатой строчке. При этом львовяне еще не сыграли свой поединок первого круга с "МИНАЕМ".

ВИНГЕР ШАХТЕРА ИНТЕРЕСЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ АПЛ

Источники сообщают, что один из молодых талантов "Шахтера" заинтересовал представителей АПЛ. Речь о Маноре Соломоне и интерес к нему со стороны "Арсенала" и "Лидса". В приобретении израильтянина вроде ка заинтересован лично главный тренер "канониров" Микель Артета.

В контексте трансферных новостей добавим, что интерес к полузащитнику "Флуминенсе" приписывают киевскому "Динамо". 19-летний футболист пока связан со своим клубом действующим контрактом, однако хочет улучшения финансовых условий. Как пишут бразильские СМИ, одним из тех клубов, кто может удовлетворить запросы игрока, является вице-чемпион Украины.

ЯРЕМЧУК, МАКАРЕНКО, ХАРАТИН, КАЧАРАБА ЗАБИВАЮТ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Плодотворный вечер для наших за рубежом. В чемпионате Венгрии Игорь Харатин с пенальти забил за "Ференцварош" и помог своей команде одолеть "Пакш", Евгений Макаренко отметился голом за "Кортрейк", что также принесло команде украинца победу в чемпионате Бельгии над "Стандардом". "Гент" разгромил "Васлаанд", а одним из мячей отличился украинский нападающий Роман Яремчук.

Наконец, в чемпионате Чехии за "Слован" (Либерец) забил Тарас Качараба – победа команды украинского легионера 2:0.

БАРСЕЛОНА ОДОЛЕЛА ЛИДЕРА В ЧЕМПИОНАТЕ ИСПАНИИ

В Ла Лиге состоялся перенесенный из будущего матч 19-го тура. "Барселона" на своем поле в непростом поединке одолела текущего лидера "Реал Ссоьедад". Каталонцам удалось создать немало моментов, но забить получилось лишь два гола. "Реал Сосьедад" ответил одним своим точным ударом, хотя в конце встречи претендовал на ничью.

Матч запомнился несколькими сейвами тер Штегена и несколькими немыслимыми промахами Гризманна.

ЛИВЕРПУЛЬ СИЛЬНЕЕ В БИТВЕ ЛИДЕРОВ АПЛ

"Ливерпуль" в матче с "Тоттенхэмом" одержал победу в рамках 13-го тура АПЛ. Это было важное стратегическое противостояние для обеих команд, ведь мерсисайдцы и "шпоры" шли на лидирующих позициях и должны были определить одного хозяина положения.

Кроме того, "Арсенал" в этом же туре не смог обыграть "Саутгемптон", "Эвертон" был сильнее "Лестера", а "Лидс" разгромил "Ньюкасл".

ЛЕВАНДОВСКИЙ ПОМОГАЕТ БАВАРИИ ОДОЛЕТЬ ВОЛЬФСБУРГ

Роберт Левандовский продолжает свой бомбардирский ход в Бундеслиге. Вчера поляк забил свои 250-й и 251-й голы за "Баварию", чем помог чемпиону одолеть непростой "Вольфсбург".

Параллельно с тем "Лейпциг" одолел "Хоффенхайм", "Байер" разгромил "Кельн", а "Шальке" вновь проиграл. Без поражений в Бундеслиге сейчас идет только одна команда - "Байер". В следующем туре "фармацевты" сыграют против "Баварии".

ПСЖ ЛЕГКО БЬЕТ ЛОРЬЯН, МАРСЕЛЬ ПРОИГРЫВАЕТ, ЛИОН ТЕРЯЕТ ОЧКИ

В чемпионате Франции ПСЖ без видимых проблем одолел аутсайдера "Лорьян". Не отстает от парижан и "Лилль", который добыл рядовую победу над "Дижоном". А вот "Марсель" проиграл. Команда Виллаш-Боаша не выдержала натиска "Ренна". Потерял очки и "Лион". "Ткачи" расписали мировую 2:2 с "Брестом".