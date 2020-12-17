Умер Геннадий Кернес - в свое время он возглавлял Харьковскую областную федерацию футбола
Коронавирус
Ночью на 17 декабря скончался мэр Харькова 61-летний Геннадий Кернес. В свое время в 2013-2018 годах он возглавлял Харьковскую областную федерацию футбола.
Геннадий Кернес еще в начале сентября заболел коронавирусом и проходил лечение в Германии.
Его друг, бизнесмен Павел Фукс, сообщил, что причиной смерти Кернеса стала коронавирусная инфекция - она привела к усложнению работы жизненно важных органов.
Напомним, что Геннадий Кернес был городским головой Харькова с 2010 года.
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Источник:Телеграм Павла Фукса
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