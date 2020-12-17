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Умер Геннадий Кернес - в свое время он возглавлял Харьковскую областную федерацию футбола

Общие новости
(3 голосов)

Коронавирус

Умер Геннадий Кернес - в свое время он возглавлял Харьковскую областную федерацию футбола
Новина українською

Ночью на 17 декабря скончался мэр Харькова 61-летний Геннадий Кернес. В свое время в 2013-2018 годах он возглавлял Харьковскую областную федерацию футбола.

Геннадий Кернес еще в начале сентября заболел коронавирусом и проходил лечение в Германии.

Его друг, бизнесмен Павел Фукс, сообщил, что причиной смерти Кернеса стала коронавирусная инфекция - она ​​привела к усложнению работы жизненно важных органов.

Напомним, что Геннадий Кернес был городским головой Харькова с 2010 года.

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В статье: Харьков Геннадий Кернес
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Комментарии (8)
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storm_ua (Николаев)
17.12.2020 в 13:04
земля стекловатой, падаль и мразь, убийца, бандюк.....в свое время поросенко спас его от справедливого возмездия.. Но корона не подкупается...
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+8
-2
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
17.12.2020 в 11:26
Мужик с яйцами, кто бы что не говорил! Земля пухом!
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+6
-18
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 12:00
Цей так званий мужик з яйцями дуже багато зробив свого часу, щоб у Харкові в березні-квітні 2014 стало так як у Луганську та Донецьку того ж року. Та й полетів лікуватися в Шаріте, не довірившися рідній Харківській медицині. Про мертвих або нічого, або правду.
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+15
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
17.12.2020 в 13:06
мєлкій ахферіст, що досяг ешелонів влади - приклад для наслідування усіляким ледащим невдахам-ватанам
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+10
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
17.12.2020 в 11:22
Публично плевал на короновирус и чихать хотел на карантин организовывая и поощряя сборы лояльного ему быдла во время пандемии. Умер от короны - злая ирония. Вообще новость тут не уместна.
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+17
-1
аалекс ( Крым)
17.12.2020 в 11:18
Никого не щадит вирус, не богатых, не бедных Новость, конечно, далеко не футбольная, но тем не менее - берегите себя и близких.
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+9
-2
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okolegko (Київ)
17.12.2020 в 13:26
Чому "далеко не футбольна"? "У 2013-2018 роках він очолював Харківську обласну федерацію футболу". А ще допоміг віджати Металіст у Ярославського, внаслідок чого клуб був знищений. Футбольна Україна повинна знати своїх "героїв", а також знати, як вони помирають
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+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 11:17
Помер Максим, да й ... з ним.
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+9
-6


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