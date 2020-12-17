Вероятными преступлениями Павелко заинтересовалась лично Генпрокурор Украины. Очередная буря в стакане или что-то изменилось?

Многих уже посадили за полтора года деятельности действующей власти? Руслан Рябошапка с треском провалился в должности Генпрокурора Украины, и тем же путем, похоже, идет Ирина Венедиктова. Поэтому радостно хлопать в ладоши относительно заявления о взятии дела о возможных преступлениях чиновников УАФ (ранее ФФУ) под личный контроль Генпрокурора пока не стоит. Ведь в очередной раз это может оказаться всего лишь бурей в стакане.

Хотя сам факт акцентирования внимания Венедиктовой на этом деле интересный. Весьма интересная и формулировка Генерального прокурора: "В свое время дело было очень громким, сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло как холодец".

Красивая фигура речи о холодном мясном блюде, не так ли?! Но случайна ли? Холодец ассоциируется с фамилией Назара Холодницкого – давнего соратника Андрея Павелко, благодаря которому, по слухам, над головой УАФ сформировался нимб неприкосновенности. С 30-го ноября 2015-го года Холодницкий работал руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры, также был заместителем Генпрокурора Украины Виктора Шокина (10 февраля 2015 - 3 апреля 2016). С середины июня 2016-го года Холодницкий также занимает должность первого вице-президента ФФУ (ныне – УАФ).

Источники говорят, что в общественной организации УАФ деловые отношения между Павелко и Холодницким построены на доверительных обещаниях. Трудно сказать, чем Павелко заинтересовал Холодницкого (возможно, обещал ему пост главы УАФ после того, как сам сконцентрируется на работе в УЕФА), а вот влиятельный партер Андрея Васильевича своих козырей не скрывал. Присутствие руководителя САП в исполнительном комитете УАФ не может расцениваться двояко. Благодаря этому сотрудничеству глава УАФ со своими соратниками имел иммунитет относительно правоохранительных органов.

Собственно, это не домыслы и не предположения, а реальные и доступные широкой общественности факты. Вот что сказал председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины), председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Павелко А.В. при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах в эксклюзивном интервью UA-Футболу:

"На протяжении более полутора лет следствия [разговор датирован январем 2020-го - примечание] правоохранительными органами почти ничего сделано не было. Если конкретнее: в течение этого времени специальное управление Нацполиции провело лишь два допроса относительно одного с уголовных дел. Другое дело вообще не расследовали, поскольку, как сообщили нам в Нацполиции, все документы, касающиеся его, изъяла киевская городская прокуратура. Поэтому никаких действий Нацполиция и не совершала. Правоохранительные органы не предоставляют никакой значимой информации, которая помогла бы работе ВСК, ссылаясь на невозможность народного депутата вмешиваться в досудебное расследование. Важный момент: Никому не были выдвинуты подозрения, ни одно лицо не было задержано. За полтора года было сделано очень мало"...

Что это, как не прямое свидетельство "крышевания" УАФ правоохранительными органами?

Это уже не просто "холодец", а как говорят на Закарпатье, твердая такая "коченятина", с которой вряд ли справишься с одной только вилкой. Председатель ВСК предполагал, что комиссия справится со всем за несколько месяцев и в середине апреля вынесет свой вердикт. Однако этого не случилось. Заседания проходили еще и в мае, а затем объявили, что в связи с карантином свою работу ВСК продолжит еще на полгода. То есть, минимум до середины ноября 2020-го.

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Стоит несколько слов сказать и о самой временной комиссию. Точнее, о стилистике ее работы. В начале своей каденции в ВСК Анатолий Костюх радостью откликался на журналистские запросы относительно интервью, выступал на телевидении, освещал деятельность ВСК в соцсетях. Ближе к маю уровень публичности снизился, а сейчас о расследовании дел Павелко и вовсе ничего не слышно. То ли члены ВСК оказались некомпетентными (чего нельзя исключать с учетом членства в комиссии народных депутатов без высшего образования, бывших свадебных ведущих), то ли холодец загустел еще сильнее...

Однако в августе 2020-го года состоялось, возможно, поворотное событие в этом деле. На своей странице в Фейсбук Назар Холодницкий опубликовал приказ о своем увольнении с должности руководителя САП и органов прокуратуры, подписанный Ириной Венедиктовой. Причиной увольнения указано заявление самого Назара Холодницкого, мотивов этого заявления сам Холодницкий не раскрыл.

СМИ, однако, узнали, что отставка связана с конфликтом Холодницкого с Венедиктовой, разгоревшимся в мае текущего года. Генеральный прокурор Украины публично обвинила САП в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, указала на несколько провалившихся дел, а ведомство, возглавляемое тогда Холодницким, ответило письмом, в котором выразило несогласие с утверждениями Венедиктовой и акцентировало внимание на недопустимости указаний Генпрокурора Специализированной генеральной прокуратуре.

И вот не прошло и четырех месяцев после увольнения Холодницкого с САП, как уголовные дела по Павелко из плоскости внимания независимых журналистов и мелких чиновников перешли под личную опеку Генерального прокурора. Не факт, что президент УАФ в конце концов получит по заслугам за свою деятельность, однако на основе изменения тональности заявлений и поверхностной информации о кадровых отставках / назначениях становится понятно, что одно из звеньев в цепочке "кумовства" и служебных "договорняков" разорвалась.

В условиях отсутствия справедливых механизмов наказания преступников и судопроизводства это тоже хлеб.