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Экс-футболист, экс-тренер. Не стало одного из лучших специалистов львовского футбола

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У истоков

Экс-футболист, экс-тренер. Не стало одного из лучших специалистов львовского футбола
Новина українською

Вчера, 16 декабря, на 82-м году жизни не стало одного из самых известных львовских и украинских специалистов футбола, бывшего футболиста, главного тренера "Карпат" Валентина Ходукина.

Последние несколько месяцев он боролся за жизнь - лечился от коронавируса, сообщил Юрий Назаркевич, многолетний пресс-секретарь Карпат и львовский футбольный журналист.

Начинал Валентин Ходукин играть за дрогобычский "Нефтяник", впоследствии за львовский "Сельмаш", на базе которого и были созданы в 1963 году. "Карпаты".

Играл за тернопольской "Авангард", в составе которого стал чемпионом Украины 1964, львовский "Сокол", в составе которого получил тяжелую травму.

До 1996 г.. Около 30 лет работал в львовском Институте физкультуры (ныне - ЛДУФК), где прошел путь от преподавателя до заведующего кафедрой футбола. В 1989 г.. Стал кандидатом педагогических наук.

В свое время Валентин Ходукин успешно работал в "Карпатах" из Каменки-Бугской, стрыйской "Скале", львовском "Динамо", николаевском «цементников». В 1992-1996 гг. Работал тренером-помощником львовских "Карпат", а в 2002, 2004 гг. - главным тренером «львов». В высшей лиге Украины также возглавлял и "Кривбасс". Имел успешный опыт работы и в бакинском "Интере", с ним становился чемпионом Азербайджана.

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В статье: Карпаты (Львов) Валентин Ходукин
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 14:07
Вічна пам'ять!
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