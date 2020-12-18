Игрок года по версии ФИФА, решение КДК по матчу Ингулец - Шахтер. Главные новости за 17 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 17 декабря

Нападающий “Баварии” Роберт Левандовский был признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА. Также в рамках премии FIFA: The Best были определены лучший тренер года (Юрген Клопп, “Ливерпуль”) и лучший вратарь (Мануэль Нойер, “Бавария”). Премию Пушкаша за лучший гол сезона получил форвард “Тоттенхэма” Сон Хын Мин.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение об отмененном матче 13-го тура УПЛ между "Ингульцом” и "Шахтером". КДК УАФ установил вину “Ингульца” в необеспечении подготовки футбольного поля для проведения матча и присудил ему техническое поражение 0:3.

19-летний нападающий “Руха” Николай Кухаревич в скором времени станет игроком бельгийского “Андерлехта”. Об этом сообщил президент “Руха” Григорий Козловский. По его словам о деталях трансфера будет объявлено 3-4 января. Кухаревич сыграл 12 матчей в УПЛ и забил один гол.

“Манчестер Юнайтед” добыл десятую подряд выездную победу в АПЛ, переиграв вчера аутсайдера “Шеффилд Юнайтед” со счетом 3:2. У гостей дублем отметился Рашфорд, еще один мяч забил Марсьяль. “Шеффилд” остается последним клубом лиги с одним набранным очком, МЮ поднялся на шестое место и имеет матч в запасе.

В последнем матче 12-го тура чемпионата Италии “Рома” переиграла на “Олимпико” “Торино” 3:1. Мхитарян, Верету и Пеллегрини забили в ворота туринской команды, гости ответили только мячом Беллотти. Команда Паулу Фонсеки занимает в турнирной таблице четвертое место, уступая третьему “Ювентусу” только по разнице мячей.

Атакующий полузащитник “Зальцбурга” Доминик Собослаи подписал контракт с “РБ Лейпциг”. По информации kicker РБ заплатит за 20-летнего хавбека 20 млн евро, установив трансферный рекорд для венгерских футболистов. В нынешнем сезоне Собослаи набрал 19 очков по системе гол+пас в 21 матчах “Зальцбурга”.

Футболисты и тренеры “Шахтера” ушли в отпуск и соберутся в Киеве после новогодних праздников. На 14-16 января запланирован медосмотр и тестирование, а уже 17 числа команда полетит в Анталию на первые зимние сборы, которые продлятся до 26 января. По возвращении в Украину и отдыха на несколько дней "горняки" снова отправятся в Турцию – второй сбор пройдет с 29 января по 5 февраля.