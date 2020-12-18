Игрок года ФИФА и решение по матчу Ингулец – Шахтер. Главные новости за 17 декабря. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Результаты премии FIFA: The Best, решение контрольно-дисциплинарного комитета Украинской Ассоциации футбола по матчу 13-го тура Украинской Премьер-лиги "Ингулец" – "Шахтер", но и это не все наши новости на сегодня. Трансферы Николая Кухаревича и Доминика Собослаи, победы "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", график отпуска "горняков". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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