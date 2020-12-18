Полиция ведет уголовное расследование относительно возможной коррупции в украинском судействе

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины ведет расследование по делу о возможной коррупции в украинском судейском корпусе.

Об этом сообщил украинский журналист Константин Андриюк, который подавал запрос по этому поводу.

Отмечается, что все детали уголовного дела сейчас засекречены. Однако ежедневно проводятся опросы у фигурантов дела, а все результаты будут переданы в КДК УАФ.