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Полиция ведет уголовное расследование относительно возможной коррупции в украинском судействе

Общие новости
(1 голосов)

Фактаж затем будет передан в УАФ

Полиция ведет уголовное расследование относительно возможной коррупции в украинском судействе
Новина українською

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины ведет расследование по делу о возможной коррупции в украинском судейском корпусе.

Об этом сообщил украинский журналист Константин Андриюк, который подавал запрос по этому поводу.

Отмечается, что все детали уголовного дела сейчас засекречены. Однако ежедневно проводятся опросы у фигурантов дела, а все результаты будут переданы в КДК УАФ.

Напомним, что полиция заинтересовалась делом после ряда публикаций Андриюка о коррупции в украинском судейском корпусе. В частности, в одном из материалов журналист писал о том, что глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи лично давал прямые указания арбитрам, как судить матчи в Первой лиге.

Полиция ведет уголовное расследование относительно возможной коррупции в украинском судействе - изображение 1
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В статье: Константин Андриюк Лучано Лучи
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Комментарии (5)
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Геродот (Винница)
19.12.2020 в 02:45
У нас коррупцией пронизаны все сферы жизни, и футбол не исключение. Только коррупцию в судействе Украины могут позволить себе не так много клубов. Наверное и пальцев одной руки хватит, чтобы их назвать. Только вряд ли и эти клубы и самих судей серьезно накажут. Как всегда все спустят на тормозах.
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0
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IM-RM-DK (Miami)
19.12.2020 в 01:16
Даёшь украинский кальчополи,и даунецкий чмохтар на очищение в пердив
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-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
19.12.2020 в 00:05
Коррупция? В Украине?? Среди футбольных судей??? Быть такого не может! Как думаете, это дело закроют из-за "отсутствия улик" или из-за "отсутствия состава преступления"?
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-1
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scorpius (Ck)
19.12.2020 в 00:20
"Из-за присутствия финансирования пострадавшей стороны"
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-1
Термит (Киев)
19.12.2020 в 00:01
Исходя из первого абзаца, коррупция в украинском футбольном арбитраже - это уже признанный факт...
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