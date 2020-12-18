Полиция ведет уголовное расследование относительно возможной коррупции в украинском судействе
Фактаж затем будет передан в УАФ
Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины ведет расследование по делу о возможной коррупции в украинском судейском корпусе.
Об этом сообщил украинский журналист Константин Андриюк, который подавал запрос по этому поводу.
Отмечается, что все детали уголовного дела сейчас засекречены. Однако ежедневно проводятся опросы у фигурантов дела, а все результаты будут переданы в КДК УАФ.
Напомним, что полиция заинтересовалась делом после ряда публикаций Андриюка о коррупции в украинском судейском корпусе. В частности, в одном из материалов журналист писал о том, что глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи
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